Nepal Protests : नेपाल में अंतरिम सरकार गठन के प्रयास तेज , सेना ने काठमांडू और अन्य जिलों में कर्फ्यू बढ़ाया

नेपाल में अचानक बदले राजनीतिक हालात के बाद अंतरिम सरकार के गठन के प्रयास तेज हो गए है। इस बीच हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सेना ने काठमांडू और अन्य जिलों में कर्फ्यू बढ़ा दिया है।

Nepal Protests :  नेपाल में अचानक बदले राजनीतिक हालात के बाद अंतरिम सरकार के गठन के प्रयास तेज हो गए है। इस बीच हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सेना ने काठमांडू और अन्य जिलों में कर्फ्यू बढ़ा दिया है। खबरों के अनुसार, सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की मुखिया बनाने की तैयारी की जा रही है।  आंदोलनकारी Gen-Z की वजह से देश में नए राजनीतिक संकट  बन गए है। आंदोलनकारी Gen-Z ने सुशीला कार्की को समर्थन दिया है। दूसरी तरफ स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए नेपाल की सेना ने काठमांडू समेत, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में लागू कर्फ्यू और injunction को शुक्रवार यानी 12 सितंबर को सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। कर्फ्यू के दौरान नागरिकों से छोटे समूहों में खरीदारी करने की अपील की गई है। हालांकि, इस बीच आवश्यक सेवा वाहन और संस्थान काम कर सकते हैं।

तेजी से बदलते हालातों के बीच देश की जनता देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में देख रही है।

नेपाल में करीब 4 दिन से जारी हिंसा, आगजनी और विरोध प्रदर्शन के चलते रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं और खाने-पीने के सामानों का transportation ठप पड़ गया है।

