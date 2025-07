नेपाल ने ICC टूर्नामेंट की मेजबानी हासिल कर सबको चौंकाया, भारत-पाक जैसे देश रह गए पीछे

Host for ICC Women’s T20 World Cup 2026 Qualifier: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालीफायर के मेजबानों का ऐलान कर दिया है। जिसमें आईसीसी ने सबको चौंकाते हुए पहली बार नेपाल को मेजबान घोषित किया है। यह टूर्नामेंट अगले साल 12 जनवरी से 2 फ़रवरी तक एक एशियाई देश में आयोजित किया जाएगा। मेजबानी हासिल करने में नेपाल ने भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों को पछाड़ा है।

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का 10वां संस्करण अगले साल इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाएगा। नेपाल को अगले साल 12 जनवरी से 2 फरवरी तक होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 क्वालीफायर की मेज़बानी सौंपी गई है। 2026 में इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले मुख्य आयोजन में चार प्रतिष्ठित स्थानों के लिए दस टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी।बांग्लादेश और स्कॉटलैंड ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में अपनी भागीदारी के आधार पर क्वालीफायर में स्वतः स्थान प्राप्त कर लिया है।

थाईलैंड और नेपाल ने एशियाई क्षेत्रीय मार्ग से क्वालीफाई किया, जबकि अमेरिका ने अमेरिकी क्षेत्र से अपना स्थान सुरक्षित किया। शेष पाँच स्थान अफ्रीका और यूरोप से दो-दो टीमों और पूर्वी एशिया-प्रशांत क्षेत्र से एक टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्रीय क्वालीफायर पूरा करने के बाद भरे जाएँगे। नेपाल में होने वाले क्वालीफायर में 10 टीमों को पाँच-पाँच के दो समूहों में विभाजित किया जाएगा, जिसके बाद एक सुपर सिक्स चरण और एक फ़ाइनल होगा। टूर्नामेंट के पूरे कार्यक्रम की घोषणा यथासमय की जाएगी।

