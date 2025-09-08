नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक ने दिया इस्तीफा, विरोध-प्रदर्शन के बीच 16 की मौत, बड़ी संख्या में लोग घायल

काठमांडू। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के बाद वहां पर बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरोध में सोमवार को काठमांडू और अन्य इलाकों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की इस झड़प में 16 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है। इन सबके बीच पीएम केपी ओली ने आपातकालीन कैबिनेट बैठक भी बुलाई। उधर, नेपाल के गृहमंत्री ने विरोध प्रदर्शन के बीच अपने इस्तीफे का एलान कर दिया।

बताया जा रहा है कि, सोमवार शाम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक के दौरान अपना इस्तीफा सौंपा। बैठक में मौजूद एक मंत्री के अनुसार, लेखक ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है।

भारतीय सीमा पर अलर्ट

भारत और नेपाल के 1751 किमी लंबे खुले बॉर्डर की हिफाजत कर रहा केंद्रीय अर्धसैनिक बल ‘सशस्त्र सीमा बल’ (एसएसबी) अलर्ट पर है। हालांकि नेपाल में हो रही हिंसा के मद्देनजर, बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स नहीं लगाई जा रही है। सीमा पर जितने भी संवेदनशील प्वाइंट हैं, उन पर पैनी नजर रखी जा रही है।

सुबह से एकत्रित होने लगे थे प्रदर्शनकारी

बताया जा रहा है कि, सोमवार सुबह 9 बजे से ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी काठमांडू के मैतीघर में एकत्र होने लगे थे। हाल के दिनों में ‘नेपो किड’ और ‘नेपो बेबीज’ जैसे हैशटैग ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार, ‘हामी नेपाल’ ने इस रैली का आयोजन किया था। वहीं, अभी भी वहां पर प्रदर्शन जारी है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद हैं।

कई जगहों पर कर्फ्यू का एलान

विरोध प्रदर्शन के बीच कई जगहों पर कर्फ्यू का एलान कर दिया गया है। इसमें बाणेश्वर, सिंधुदरबाह, नारायनहिति और संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए बाणेश्वर में सेना को तैनात किया गया है।