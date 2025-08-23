New York Tour Bus Accident :  न्यूयॉर्क में भारतीयों से भरी टूर बस दुर्घटनाग्रस्त ,  5 की मौत

New York Tour Bus Accident : अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक भीषण बस हादसा हो जाने से कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कई भारतीय समेत 54 यात्री सवार थे। खबरों के अनुसार,नियाग्रा फॉल्स (Niagara Falls) से न्यूयॉर्क शहर लौट रही एक टूर बस, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, एक अंतरराज्यीय राजमार्ग (Interstate highway) पर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, जिससे पांच यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसा शुक्रवार दोपहर न्यूयॉर्क राज्य के पेमब्रोक इलाके (Pembroke area, New York State) में इंटरस्टेट-90 (I-90) हाईवे पर हुआ। यह जानकारी प्रांतीय पुलिस प्रमुख आंद्रे रे ने दी।

राज्य पुलिस मेजर आंद्रे रे (Major André Rey) ने शुक्रवार को एक शाम संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चालक का ध्यान भटक गया, उसने नियंत्रण खो दिया और बस के दाहिने कंधे पर जाने से पहले ही बस पलट गई, तथा दोपहर 12:30 बजे से कुछ पहले बफैलो से लगभग 40 किमी पूर्व में न्यूयॉर्क के पेमब्रोक में अंतरराज्यीय (Interstate at Pembroke) 90 के पूर्व की ओर जाने वाली बस पलट गई।

प्रशासन ने दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चालक का ध्यान किस कारण भटका और हादसे से पहले बस की गति व स्थिति क्या थी। इस दुखद घटना ने यात्रियों और उनके परिवारों को गहरा आघात पहुंचाया है और भारतीय दूतावास (Indian Embassy) से भी संपर्क किए जाने की संभावना जताई जा रही है।