  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. New York Tour Bus Accident :  न्यूयॉर्क में भारतीयों से भरी टूर बस दुर्घटनाग्रस्त ,  5 की मौत

New York Tour Bus Accident :  न्यूयॉर्क में भारतीयों से भरी टूर बस दुर्घटनाग्रस्त ,  5 की मौत

अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक भीषण बस हादसा हो जाने से कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कई भारतीय समेत 54 यात्री सवार थे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा रखा था वोटर आईडी कार्ड

​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा...

Guinea Heavy rains : गिनी में भारी बारिश से भूस्खलन, 11 लोगों की मौत , 10 घायल

Guinea Heavy rains : गिनी में भारी बारिश से भूस्खलन, 11 लोगों...

ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है... ट्रंप टैरिफ पर क्या है सरकार का प्लान? विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बता दिया सबकुछ

ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है... ट्रंप टैरिफ पर क्या है...

South Korean President Lee : टोक्यो पहुंचे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली ,  प्रधानमंत्री इशिबा से करेंगे शिखर वार्ता

South Korean President Lee : टोक्यो पहुंचे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली , ...

Earthquake Nepal :  भूकंप के झटकों से हिली नेपाल की धरती , जानिए कितनी रही तीव्रता ?

Earthquake Nepal :  भूकंप के झटकों से हिली नेपाल की धरती ,...

भारत में टिकटॉक से हटा बैन, क्या है मामले की सच्चाई

भारत में टिकटॉक से हटा बैन, क्या है मामले की सच्चाई