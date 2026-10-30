IND vs NZ Fourth T20 : न्यूजीलैंड ने भारत को 260 रनों का दिया लक्ष्य, फिलिप्स ने जड़ा शतक, मयंक को मिले तीन विकेट

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल की शानदार पारियों के दम पर भारत को 260 रनों का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में सात विकेट पर 259 रन बनाए। कीवी टीम की ओर से फिलिप्स ने 107 और ब्रेसवेल ने 65 रनों की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पांचवें विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी हुई। फिलिप्स और ब्रेसवेल की धुआंधार पारी के दम पर ही न्यूजीलैंड विशाल लक्ष्य देने में सफल रहा।



न्यूजीलैंड के लिए फिलिप्स और ब्रेसवेल के अलावा फिन एलेन ने 31, डेरिल मिचेल ने 24, बेवोन जैकब ने 7, मिचेल सैंटनर ने 5 और टिम सीफर्ट ने 3 रन बनाए। नाथन स्मिथ नाबाद 6 और एडम मिल्ने 1 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से मयंक यादव ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, नीतीश रेड्डी और अक्षर पटेल को एक-एक विकेट मिला।

सीरीज में टीम इंडिया के पास 3-0 की अजेय बढ़त है। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर के पास प्रयोग करने का पूरा मौका था, इसके बावजूद वैभव सूर्यवंशी को एक मैच खिलाकर बिठा दिया गया क्योंकि ईशान किशन फिट होकर आ चुके हैं। चार साल बाद वापसी कर रहे सीनियर पेसर भुवनेश्वर कुमार को भी बिठा दिया गया है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और प्रिंस यादव

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: फिन एलन, टिम सिफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैट फिशर