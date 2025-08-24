  1. हिन्दी समाचार
  3. Nigerian Army Air Strikes : नाइजीरियाई सेना ने इस्लामी चरमपंथियों के 4 ठिकानों पर किए हवाई हमले, 35 को मार गिराया

नाइजीरिया की सेना ने देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए कम से कम 35 संदिग्ध इस्लामिक चरमपंथियों (Islamic extremists) को हवाई हमलों में ढ़ेर कर दिया है।

By अनूप कुमार 
