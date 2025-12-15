नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का हटाया हिजाब, ये हरकत देख लोग हुए हक्का-बक्का, राजद Video शेयर कर बोली-यह क्या हो गया मुख्यमंत्री को?

बिहार में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' कक्ष में आयोजित एक गरिमामय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने 1284 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जन-जन तक पहुंचाना है।
पटना। बिहार में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ कक्ष में आयोजित एक गरिमामय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने 1284 नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जन-जन तक पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने बुरके में आई मुस्लिम आयुष चिकित्सक के चेहर पर लगा हिजाब अचानक नीचे कर दिया। अचानक नीतीश कुमार के इस कदम से वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पटना में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते वक्त एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन (Dr. Nusrat Parveen) का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया।
नुसरत को मुख्यमंत्री ने पहले तो नियुक्ति पत्र दे दिया। इसके बाद उसे देखने लगे। महिला भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराई। CM ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है जी? महिला ने जवाब दिया हिजाब है सर। CM ने कहा कि हटाइए इसे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से गहिला का हिजाब हटा दिया। महिला थोडी देर के लिए असहज हो गई। आसपास मौजूद लोग हंसने लगे। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने महिला को नियुक्ति पत्र फिर थमाया और जाने का इशारा किया। महिला फिर वहां से आ गई।
राजद , बोली- नीतीश बाबू अब 100 फीसदी संघी हो चुके हैं?
यह क्या हो गया है नीतीश जी को?
यह क्या हो गया है नीतीश जी को?

मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) December 15, 2025
इस वीडियो को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने अधिकारिक एक्स शेयर कर लिखा कि क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100 फीसदी संघी हो चुके हैं?
कांग्रेस, बोली-जब राज्य का मुखिया सरेआम ऐसी हरकत करे, तो महिलाओं की सुरक्षा का क्या भरोसा?
बिहार कांग्रेस ने अपने अधिकारिक एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उनका हिजाब खींच लेना — यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। जब राज्य का मुखिया सरेआम ऐसी हरकत करे, तो महिलाओं की सुरक्षा का क्या भरोसा? इस घटिया कृत्य के लिए नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए।
ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।
एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उनका हिजाब खींच लेना — यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है।
जब राज्य का मुखिया सरेआम ऐसी हरकत करे, तो महिलाओं की सुरक्षा का क्या भरोसा?
इस घटिया कृत्य के लिए नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए। pic.twitter.com/9FT5yQY62M
— Bihar Congress (@INCBihar) December 15, 2025
नवनियुक्त चिकित्सकों को कर्तव्यबोध कराते हुए श्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी सेवा भाव ही सरकार के “न्याय के साथ विकास” के संकल्प को पूरा करेगी। उन्होंने चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ दूर-दराज के इलाकों में जाकर मरीजों की सेवा करें। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि आयुष कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाए ताकि बिहार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बना रहे।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए पिछले कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार बीते वर्षों में अस्पतालों की संख्या, दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सा कर्मियों की बहाली में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयुष चिकित्सकों का योगदान केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे।