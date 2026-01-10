'मेरी किस्मत में लिखा कोई मुझसे छीन नहीं सकता...' टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बोले शुभमन गिल

Shubman Gill News: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे की पूर्व संध्या यानी शनिवार को भारत के टेस्ट और वनडे शुभमन गिल ने एक बड़ा बयान दिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मौका न मिलने पर गिल ने कहा कि वह सिलेक्टर्स के फैसले का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कीमत में जो कुछ लिखा हुआ उसे कोई छीन नहीं सकता।
Shubman Gill News: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे की पूर्व संध्या यानी शनिवार को भारत के टेस्ट और वनडे शुभमन गिल ने एक बड़ा बयान दिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मौका न मिलने पर गिल ने कहा कि वह सिलेक्टर्स के फैसले का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कीमत में जो कुछ लिखा हुआ उसे कोई छीन नहीं सकता।
दरअसल, शुभमन गिल को पिछले कुछ टी20आई मैचों में ओपनर के तौर पर शामिल किया जा रहा था, लेकिन, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इस बीच, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20आई सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित की गयी तो गिल को बाहर कर दिया गया। 26 साल के इस खिलाड़ी ने भारत के लिए 36 T20I मैच खेले हैं, जिसमें 28.03 की औसत और 138.59 के स्ट्राइक रेट से 869 रन बनाए हैं।, जबकि वह लंबे फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कर चुके हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर गिल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “मैं सेलेक्टर्स के फैसले का सम्मान करता हूं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को ऑल द बेस्ट। मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए और मेरी किस्मत में जो लिखा है, उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। एक खिलाड़ी हमेशा मानता है कि वह देश के लिए अपना बेस्ट देगा और सेलेक्टर्स ने अपना फैसला ले लिया है।”