  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Nobel Peace Prize 2025: धरी रह गयी डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें, मारिया कोरिना मचाडो को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार

Nobel Peace Prize 2025: धरी रह गयी डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें, मारिया कोरिना मचाडो को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार

Nobel Peace Prize 2025: नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायसंगत और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन उम्मीदों को झटका लगा है, जिनमें वह खुद को इस पुरस्कार के दावेदार साबित करने में जुटे थे।

By Abhimanyu 
Updated Date

Nobel Peace Prize 2025: नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायसंगत और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन उम्मीदों को झटका लगा है, जिनमें वह खुद को इस पुरस्कार के दावेदार साबित करने में जुटे थे।

पढ़ें :- PM Modi reacts to Trump’s Gaza peace deal: पीएम मोदी ने किया गाजा शांति प्रस्ताव का स्वागत, ट्रंप और नेतन्याहू की जमकर तारीफ

पिछले एक साल में, मारिया कोरिना मचाडो को छिपकर रहने पर मजबूर होना पड़ा है। अपनी जान को गंभीर खतरों के बावजूद, वह देश में ही रहीं, इस फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। जब सत्तावादी सत्ता हथिया लेते हैं, तो स्वतंत्रता के उन साहसी रक्षकों को पहचानना ज़रूरी है जो उठ खड़े होते हैं और प्रतिरोध करते हैं। लोकतंत्र उन लोगों पर निर्भर करता है जो चुप रहने से इनकार करते हैं, जो गंभीर जोखिम के बावजूद आगे बढ़ने का साहस करते हैं, और जो हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए – शब्दों से, साहस से और दृढ़ संकल्प से।

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को देने का निर्णय लिया है। वेनेज़ुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। वेनेज़ुएला में लोकतंत्र आंदोलन की नेता के रूप में, मारिया कोरिना मचाडो हाल के दिनों में लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस के सबसे असाधारण उदाहरणों में से एक हैं।

पढ़ें :- 'अगर मैं टैरिफ न लगाता तो अभी सात में से चार वॉर चल रहे होते...' अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा

मचाडो उस राजनीतिक विपक्ष में एक प्रमुख और एकजुट करने वाली हस्ती रही हैं जो कभी गहराई से विभाजित था – एक ऐसा विपक्ष जिसने स्वतंत्र चुनाव और प्रतिनिधि सरकार की माँग में साझा आधार पाया। यही लोकतंत्र के मूल में निहित है: लोकप्रिय शासन के सिद्धांतों की रक्षा करने की हमारी साझा इच्छा, भले ही हम असहमत हों। ऐसे समय में जब लोकतंत्र खतरे में है, इस साझा आधार की रक्षा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Nobel Peace Prize 2025: धरी रह गयी डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें, मारिया कोरिना मचाडो को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार

Nobel Peace Prize 2025: धरी रह गयी डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें, मारिया...

अफगानिस्तानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का बड़ा बयान, बोले-भारत करीबी दोस्त, हम अपनी जमीन का इसके खिलाफ नहीं होने देंगे इस्तेमाल

अफगानिस्तानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का बड़ा बयान, बोले-भारत करीबी दोस्त,...

अफगानिस्तान पर भारत का बड़ा फैसला चार साल बाद फिर से काबूल में खुलेगा दूतावास, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया एलान

अफगानिस्तान पर भारत का बड़ा फैसला चार साल बाद फिर से काबूल...

California Declares Diwali Public Holiday : अमेरिका के इस राज्य में दिवाली पर सरकारी छुट्टी का ऐलान, लोग धूमधाम से मना सकेंगे त्योहार

California Declares Diwali Public Holiday : अमेरिका के इस राज्य में दिवाली पर...

भारत-अफगानिस्तान की दोस्ती से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, विदेश मंत्री बोले- बड़ी कुर्बानियों के बाद भी अफगान हमारे दुश्मन

भारत-अफगानिस्तान की दोस्ती से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, विदेश मंत्री बोले- बड़ी...

Delhi-bound Air India flight : दिल्‍ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट की दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग , तकनीकी खराबी के चलते डायवर्ट किया गया

Delhi-bound Air India flight : दिल्‍ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट की...