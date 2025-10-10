Nobel Peace Prize 2025: धरी रह गयी डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदें, मारिया कोरिना मचाडो को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार

Nobel Peace Prize 2025: नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायसंगत और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन उम्मीदों को झटका लगा है, जिनमें वह खुद को इस पुरस्कार के दावेदार साबित करने में जुटे थे।

पिछले एक साल में, मारिया कोरिना मचाडो को छिपकर रहने पर मजबूर होना पड़ा है। अपनी जान को गंभीर खतरों के बावजूद, वह देश में ही रहीं, इस फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। जब सत्तावादी सत्ता हथिया लेते हैं, तो स्वतंत्रता के उन साहसी रक्षकों को पहचानना ज़रूरी है जो उठ खड़े होते हैं और प्रतिरोध करते हैं। लोकतंत्र उन लोगों पर निर्भर करता है जो चुप रहने से इनकार करते हैं, जो गंभीर जोखिम के बावजूद आगे बढ़ने का साहस करते हैं, और जो हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए – शब्दों से, साहस से और दृढ़ संकल्प से।

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को देने का निर्णय लिया है। वेनेज़ुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। वेनेज़ुएला में लोकतंत्र आंदोलन की नेता के रूप में, मारिया कोरिना मचाडो हाल के दिनों में लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस के सबसे असाधारण उदाहरणों में से एक हैं।

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

मचाडो उस राजनीतिक विपक्ष में एक प्रमुख और एकजुट करने वाली हस्ती रही हैं जो कभी गहराई से विभाजित था – एक ऐसा विपक्ष जिसने स्वतंत्र चुनाव और प्रतिनिधि सरकार की माँग में साझा आधार पाया। यही लोकतंत्र के मूल में निहित है: लोकप्रिय शासन के सिद्धांतों की रक्षा करने की हमारी साझा इच्छा, भले ही हम असहमत हों। ऐसे समय में जब लोकतंत्र खतरे में है, इस साझा आधार की रक्षा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।