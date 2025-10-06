Nobel Prize 2025: चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची होंगे सम्मानित

Nobel Prize 2025 in Physiology or Medicine: साल 2025 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा सोमवार से शुरू हो गई है। जिसमें स्टॉकहोम के कारोलिंस्का संस्थान में एक समिति ने चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा कर दी है। मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को यह सम्मान मिला है। उन्हें “परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए” पुरस्कार प्रदान किया गया है।

2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पाने वाली मैरी ई. ब्रुनकोव का संबंध अमेरिका के सिएटल स्थित सिस्टम बायोलॉजी संस्थान है। फ्रेड रैम्सडेल जो, सैन फ्रांसिस्को के सोनोमा बायोथेरेप्यूटिक्स से जुड़े हैं, जबकि शिमोन साकागुची का संबंध जापान के ओसाका विश्वविद्यालय से है। पुरस्कार को लेकर जारी प्रेस रिलीज में कहा गया- शरीर की शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना ज़रूरी है, वरना यह हमारे अपने अंगों पर हमला कर सकती है। मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड राम्सडेल और शिमोन सकागुची को परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता से संबंधित उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुँचाने से रोकती है।

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

बता दें कि साल 2025 के नोबेल पुरस्कार में मंगलवार को भौतिकी, बुधवार को रसायन विज्ञान और गुरुवार को साहित्य के नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की जाएगी। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की घोषणा 13 अक्टूबर को की जाएगी। पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जो इन पुरस्कारों की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है।