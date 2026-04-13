video- नोएडा में भी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन, गाड़ियों को आग लगाई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे

नोएडा: गुरुग्राम के बाद अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बड़ा बवाल सामने आया है। सोमवार सुबह फेज-2 इलाके में एक निजी कंपनी के कर्मचारियों का प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। हजारों की संख्या में जुटे मजदूरों ने जमकर हंगामा किया, वाहनों में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस पर भी पथराव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि फेज-2 स्थित मदरसन कंपनी के कर्मचारी पिछले तीन दिनों से वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे बड़ी संख्या में कर्मचारी कंपनी के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। पहले तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस से कहासुनी के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते भीड़ उग्र हो उठी।

हिंसा में तब्दील हुआ प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने आसपास खड़े वाहनों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई गाड़ियों को पलट दिया गया और उनमें आग लगा दी गई। मीडिया रिपोर्टस् के अनुसार पुलिस की दो गाड़ियों को भी भीड़ ने पलटकर जला दिया। सेक्टर-1 और सेक्टर-62 तक प्रदर्शन का असर देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित भीड़ ने इमारतों के शीशे तोड़े और सड़कों पर आगजनी की। हालात को काबू में करने पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद हालात को नियंत्रित किया जा सका।

तीन दिन से चल रही थी बातचीत

जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी पिछले तीन दिनों से वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हाल ही में लागू लेबर एक्ट के तहत हुई बढ़ोतरी से कर्मचारी संतुष्ट नहीं थे। प्रशासन और पुलिस लगातार कर्मचारियों को समझाने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। रविवार को भी जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नर और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की बैठक हुई थी, लेकिन उसमें सहमति नहीं बन सकी। इसी असहमति के चलते सोमवार को प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने कर्मचारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर जल्द समाधान निकाला जाएगा।