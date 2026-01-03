Noise Buds N2 Pro भारत में 6 जनवरी को होगा लॉन्च; प्री-बुकिंग चालू, चेक करें कीमत और फीचर्स

Noise Buds N2 Pro India launch date: नॉइज़ ने अब भारत में अपने बड्स N2 प्रो ईयरबड्स लॉन्च करने की घोषणा की है, और यह अगले हफ़्ते देश में लॉन्च होंगे। लॉन्च से पहले, ब्रांड ने अपने कस्टमर्स के लिए एक प्री-बुक पास भी उपलब्ध कराया है, जिसके साथ खरीदने पर एक्स्ट्रा फ़ायदा भी मिलेगा। आने वाले डिवाइस की डिटेल्स के बारे में इस लेख में बताया जा रहा है-

Noise Buds N2 Pro ईयरबड्स के फीचर्स

Noise Buds N2 Pro ईयरबड्स डिवाइस का डिज़ाइन साफ़-सुथरा है, और इसमें डुअल माइक सेटअप की वजह से एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC) सपोर्ट मिलता है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 6.0 कनेक्टिविटी मिलेगी, और इसकी बैटरी लाइफ 70 घंटे (3 दिन) तक होगी। इसके अलावा, डिवाइस में 10 मिनट की चार्जिंग में 200 मिनट का प्ले टाइम देने वाली इंस्टाचार्ज कैपेबिलिटी भी सपोर्टेड है।

डिवाइस के अन्य खास स्पेसिफिकेशन्स में IPX5-रेटेड बॉडी, Google Fast Pair और डुअल पेयरिंग कैपेबिलिटी शामिल हैं। डिवाइस के लिए पाँच कलर वेरिएंट भी पेश किए गए हैं, और ग्राहक इसे ब्लू, रेड, ग्रे, ब्लैक और येलो रंगों में खरीद सकेंगे।

प्री-बुकिंग और कीमत

Noise Buds N2 Pro ईयरबड्स के लिए प्री-ऑर्डर पास अब खरीदने के लिए उपलब्ध है, और ग्राहक इसे Noise की ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट और Flipkart शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर INR 149 में खरीद सकते हैं।लेटेस्ट ईयरबड्स INR 1,599 की स्पेशल लॉन्च कीमत पर लॉन्च होंगे, और जो ग्राहक INR 149 का प्री-ऑर्डर पास खरीदेंगे, उन्हें INR 300 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे प्रोडक्ट की असल कीमत कम होकर INR 1,299 हो जाएगी। लॉन्च की बात करें तो, यह 6 जनवरी 2026 को भारत में दोपहर 12 बजे होगा।