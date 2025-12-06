  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Nokia 800 Tough : इतने साल बाद वापसी कर रहा है Nokia फीचर फोन , जानें कीमत और कैमरा

Nokia 800 Tough : इतने साल बाद वापसी कर रहा है Nokia फीचर फोन , जानें कीमत और कैमरा

पिछले महीने HMD Global और Nokia के बीच लाइसेंसिंग डील को आगे बढ़ाए जाने की खबर सामने आई थी। संभावना जतायी जा रही है इस रिन्यूड पार्टनरशिप का पहला नतीजा जल्द ही मार्केट में दिख सकता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Tech News: देश में साइबर सुरक्षा को मजबूती देगा TNV सिस्टम सर्टिफिकेशन
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

HMD 100 और HMD 101 फीचर फोन भारत में लॉन्च; कीमत 1100 रुपये से भी कम

HMD 100 और HMD 101 फीचर फोन भारत में लॉन्च; कीमत 1100...

Nokia 800 Tough : इतने साल बाद वापसी कर रहा है Nokia फीचर फोन , जानें कीमत और कैमरा

Nokia 800 Tough : इतने साल बाद वापसी कर रहा है Nokia...

Tech News: देश में साइबर सुरक्षा को मजबूती देगा TNV सिस्टम सर्टिफिकेशन

Tech News: देश में साइबर सुरक्षा को मजबूती देगा TNV सिस्टम सर्टिफिकेशन

Cloudflare Down: दुनियाभर में क्लाउडफ्लेयर सर्विस पड़ी ठप, नेटिज़न्स ने एक्स पर ला दी शिकायतों की बाढ़

Cloudflare Down: दुनियाभर में क्लाउडफ्लेयर सर्विस पड़ी ठप, नेटिज़न्स ने एक्स पर...

कफ सिरप में पूरा माफिया तंत्र हावी है मुख्यमंत्री योगी की पूरी कैबिनेट हावी है, जहरीला सिरप पीला कर लोगों की हत्या की गयी

कफ सिरप में पूरा माफिया तंत्र हावी है मुख्यमंत्री योगी की पूरी...

इनफिनिक्स और पिनिनफेरिना के बीच स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन पार्टनरशिप का ऐलान, 2026 में Infinix Note 60 Ultra होगा लॉन्च

इनफिनिक्स और पिनिनफेरिना के बीच स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन पार्टनरशिप का ऐलान, 2026 में...