Nokia 800 Tough : इतने साल बाद वापसी कर रहा है Nokia फीचर फोन , जानें कीमत और कैमरा

Nokia 800 Tough : पिछले महीने HMD Global और Nokia के बीच लाइसेंसिंग डील को आगे बढ़ाए जाने की खबर सामने आई थी। संभावना जतायी जा रही है इस रिन्यूड पार्टनरशिप का पहला नतीजा जल्द ही मार्केट में दिख सकता है। खबरों के अनुसार,टेक कंपनी एक नया रग्ड की पैड फोन तैयार कर रही है।, जो Nokia 800 Tough का सेकंड जनरेशन मॉडल होगा। Nokia 800 Tough को 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें बड़ी बैटरी थी और साथ ही यूजर्स को Facebook व WhatsApp जैसे ऐप्स भी प्री-इंस्टॉल्ड मिलते थें। नए वर्जन में बदलाव बहुत बड़े नहीं होंगे लेकिन कुछ अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। लीक के मुताबिक, इस बार फोन में पुराना microUSB पोर्ट हटाकर USB Type-C पोर्ट दिया जाएगा। साथ ही, सॉफ्टवेयर को भी KaiOS 2.5.2 से अपडेट कर KaiOS 3.1 में अपग्रेड किया जाएगा।

स्पीकर ग्रिल

टिप्स्टर ने फोन का एक रेंडर भी शेयर किया है जिसमें इसका डिजाइन लगभग पहले जैसे ही नजर आता है। बैक साइड में एक Single camera sensor दिया गया है जिसके साथ एक LED फ्लैश और दूसरी तरफ स्पीकर ग्रिल देखी जा सकती है।

Dust Resistance

कंपनी की पिछली लाइनअप को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि नया Nokia 800 Tough (2nd Gen) भी IP68 वाटर और Dust Resistance के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें MIL-STD-810G सर्टिफिकेशन भी मिलने की संभावना है, जो इसे गिरने और झटकों से बचाने में मदद कर सकता है।

बैटरी

ओरिजिनल Nokia 800 Tough में 2.4-इंच का TFT डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 205 चिपसेट, 512MB RAM और 2MP रियर कैमरा दिया गया था। इसके अलावा फोन में Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS और 2,100mAh बैटरी मौजूद थी।