North-South Korea tensions : उत्तर-दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ा तनाव, दक्षिण कोरिया ने फायर किए दुश्मन के सैनिकों पर वॉर्निंग शॉट्स

दक्षिण और उत्तर कोरिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया की तरफ से दक्षिणी कोरियाई सैनिकों को चेतावनी दी गई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

North-South Korea tensions : दक्षिण और उत्तर कोरिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया की तरफ से दक्षिणी कोरियाई सैनिकों को चेतावनी दी गई है। दरअसल दक्षिण कोरिया की तरफ से उत्तर कोरिया की तरफ कुछ वॉर्निंग शॉट्स फायर (Warning shots fired) किए गए थे। उत्तर कोरिया ने इस कार्रवाई को ‘गंभीर उकसावे’ वाला कदम करार दिया है। नॉर्थ कोरिया पीपुल्स आर्मी (North Korean People’s Army) के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ को जोंग चोल (Vice Chief of Staff Ko Jong Chol) ने कहा कि मंगलवार को हुई गोलीबारी के समय दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैनिक समुद्री सैन्य अभ्यास में कर रहे थे। उन्होंने दक्षिण कोरिया पर जानबूझकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया।

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया केसीएनए के अनुसार, प्योंगयांग ने देखा है कि सीमा क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई सेना की ओर से चेतावनी प्रसारण बढ़ रहे हैं और “इसी के अनुरूप जवाबी कार्रवाई” की चेतावनी दी गई है।

उत्तर कोरिया का आक्रामक संदेश दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यांग की पिछले सप्ताह की गई घोषणा के विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार सीमा के निकट कुछ सैन्य गतिविधियों को रोक देगी, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है, जो तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में हैं।

