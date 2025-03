Norway opens Cold War bunker : रूस के साथ तनाव बढ़ने पर नॉर्वे ने फिर से खोले Cold War बंकर

Norway opens Cold War bunker : रूस और नॉर्वे के बीच बढ़ते राजनीतिक और सैन्य तनाव (political and military tension) के बीच नॉर्वे ने अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत (Strengthening security preparedness) करने के लिए Cold War के समय के बंकरों को फिर से सक्रिय करना शुरू कर दिया है। ये बंकर न केवल रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि नॉर्वे सरकार की सुरक्षा नीति (Security policy of the Norwegian Government) में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। बंकरों को फिर से सक्रिय करने का कारण नॉर्वे का यह कदम रूस के साथ सीमा विवाद और यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ते भू-राजनीतिक दबावों (geopolitical pressures) का परिणाम है। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए, नॉर्वे ने अपनी सैन्य और नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने पुराने बंकरों की सुरक्षा व्यवस्था को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया। यह कदम न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि संकट के समय नागरिकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय भी प्रदान करेगा।

बंकरों की पुनर्सक्रियता ये Cold War बंकर नॉर्वे के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं और इनमें नागरिकों के लिए आपातकालीन आश्रय की सुविधा (emergency shelter facility) है। इनमें से कुछ बंकरों में सेफ्टी और सैन्य संचालन (Safety and Military Operations in Bunkers) के लिए जरूरी संसाधन भी मौजूद हैं। नॉर्वे सरकार ने इन बंकरों के रख-रखाव और उनमें संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भी योजनाएं बनाई हैं।

नॉर्वे की सुरक्षा नीति में बदलाव

नॉर्वे की सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा को लेकर उनकी नीति में बदलाव आया है, और आने वाले समय में उनका फोकस अपनी सीमाओं की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा (Security of borders and safety of citizens) पर अधिक रहेगा। इसके अलावा, नॉर्वे ने NATO के साथ मिलकर सुरक्षा उपायों को भी मजबूत किया है।

नॉर्वे का यह कदम वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनावों और सुरक्षा खतरों के बीच बेहद महत्वपूर्ण है। Cold War के समय के बंकरों को फिर से सक्रिय करने का निर्णय एक मजबूत सुरक्षा नीति और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति नॉर्वे की गंभीरता को दर्शाता है।