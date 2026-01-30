  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘डबल इंजन’ ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे…स्वतंत्र ​देव सिंह और बृजभूषण राजपूत के बीच विवाद पर बोले अखिलेश यादव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत के बीच आज महोबा में जमकर कहासुनी हुई। जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहे काम पर भाजपा विधायक ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं, इस घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, ‘डबल इंजन’ ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि, महा समाचार: स्वतंत्र बने बंधक! समाचार : भाजपा के विधायक बृजभूषण राजपूत ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों, गांवों में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया।

उन्होंने आगे लिखा, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के ‘डबल इंजन’ ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसे कमाने और ज़मीन क़ब्ज़ाने में लगे भाजपा के मंत्री हों या विधायक, इनमें से कोई भी जनता या विकास का काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं।

भाजपा के ही विधायक द्वारा, अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारनेवाले हैं। वैसे ये न सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की ही लड़ाई है, दरअसल ये तो केवल सैम्पल या कहें नमूना है, हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। भाजपा की सत्ता पटरी से उतर गई है।

