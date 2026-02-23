Nothing Phone (4a) का रियर डिज़ाइन ऑफिशियली आया सामने, इन दिन भारत में होगा लॉन्च

  1. हिन्दी समाचार
Nothing Phone (4a) Rear Design : लंदन का टेक ब्रांड Nothing अभी Nothing Phone (4a) सीरीज़ की खास डिटेल्स टीज़ कर रहा है, जो 5 मार्च को ग्लोबल और इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज़ में दो मॉडल होंगे- Nothing Phone (4a) और Nothing Phone (4a) Pro, और इस सीरीज़ की माइक्रोसाइट पहले ही Flipkart पर लाइव कर दी गई है। पहले पता चला था कि ऑफलाइन रिटेलर्स ने इस सीरीज़ की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है।

कंपनी ने सोमवार को ऑफिशियली आने वाले Nothing Phone (4a) स्मार्टफोन के पिछले डिज़ाइन का खुलासा किया है। डिवाइस का व्हाइट कलर वेरिएंट सामने आया है। इसमें ट्रांसपेरेंट बैक पैनल है। ग्लिफ़ LED लाइट्स नहीं हैं, और ग्लिफ़ बार डिवाइस के बाईं ओर है। इसमें एक गोली के आकार का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें कैमरा सेंसर हैं, और LED फ़्लैश कैमरा मॉड्यूल के ऊपर है। दाईं ओर तीन फ़िज़िकल बटन हैं, जबकि एक बाईं ओर भी है। पिछली रिपोर्ट्स से पता चला था कि नथिंग फ़ोन (4a) सीरीज़ स्नैपड्रैगन चिपसेट से चलेगी [शायद, नथिंग फ़ोन (4a): स्नैपड्रैगन 7s Gen 4; नथिंग फ़ोन (4a) प्रो: स्नैपड्रैगन 7 Gen 4]। कहा जा रहा है कि यह सीरीज़ UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगी।

हाल ही की एक रिपोर्ट में यूरोपियन मार्केट के लिए नथिंग फ़ोन (4a) सीरीज़ की कीमत और कलर ऑप्शन का भी पता चला है। नथिंग फ़ोन (4a) के 8/256GB वेरिएंट की कीमत €409 और 12/256GB वेरिएंट की कीमत €449 हो सकती है। दूसरी तरफ, Phone (4a) Pro के 8/128GB वेरिएंट की कीमत €499 और 12/256GB वेरिएंट की कीमत €569 बताई जा रही है। स्टोरेज वेरिएंट के आधार पर शायद कोई भी कलर ऑप्शन नहीं देगा।

Phone (4a) का 8GB RAM वेरिएंट ब्लैक और व्हाइट रंग में मिलने की उम्मीद है, जबकि 12GB RAM वेरिएंट ब्लैक, व्हाइट, पिंक और ब्लू रंग में आ सकता है। इसी तरह, Phone (4a) Pro का 8GB RAM वेरिएंट ब्लैक और सिल्वर रंग में मिल सकता है, जबकि 12GB RAM वेरिएंट ब्लैक, सिल्वर और पिंक रंग में मिल सकता है।

