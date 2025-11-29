  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के लिए गोरखपुर आ रहा : सीएम योगी

अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के लिए गोरखपुर आ रहा : सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गीडा के 36वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा, अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के लिए गोरखपुर आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आ रहा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गीडा के 36वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा, अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के लिए गोरखपुर आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आ रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) के 36वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन धरा जनपद गोरखपुर में ₹408 करोड़ लागत की 114 निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया।

पढ़ें :- विश्वास वहीं टिकता है, जहां विचार स्वस्थ और भावनाएं स्वच्छ होती हैं: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

इस अवसर पर ट्रेड शो व प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन करने के साथ ही ₹6,139 करोड़ की निवेश परियोजनाओं के लिए 115 औद्योगिक इकाइयों हेतु भूखंडों के आवंटन-पत्रों का वितरण भी हुआ। उन्होंने कहा कि, गीडा के स्थापना के साथ ही इसपर कुछ बीमारियों ने हमला कर दिया। 1998 तक यहां गतिविधियां शून्य रहीं। धरना प्रदर्शन होते रहते थे, गोलियां चलती थीं। सरकार इसपर ध्यान नहीं देती थी। गोरखपुर में इंसेफलाइटिस की बीमारी बच्चों को कहर बनकर निगल रही थी। आज हम नए बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश आगे है।

डबल इंजन की सरकार के बाद यूपी में 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। इसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया गया। गुंडागर्दी नहीं, गुंडा टैक्स भी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रही। यह केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाव भी है, इससे यूपी कानून के मामले में मॉडल स्टेट के रूप में उभरा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के लिए गोरखपुर आ रहा : सीएम योगी

अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के...

तेजस्वी यादव को चुना गया नेता प्रतिपक्ष, महागठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से लगी मुहर

तेजस्वी यादव को चुना गया नेता प्रतिपक्ष, महागठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति...

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी:कामिनी शर्मा का West UP दौरा शुरू, इटावा से मेरठ तक राजनीतिक तापमान बढ़ा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी:कामिनी शर्मा का West UP दौरा शुरू, इटावा से मेरठ...

SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सपा का एजेंडा रोहंगिया और घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करना:- प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी

SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सपा का एजेंडा रोहंगिया और घुसपैठियों को...

कांग्रेस की परिपाटी पर चलकर सपा और राजद जैसे दलों ने ‘बुलेट से बैलेट’ लूटने की तरकीब को इजाद किया: केशव मौर्य

कांग्रेस की परिपाटी पर चलकर सपा और राजद जैसे दलों ने ‘बुलेट...

SIR भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत की है साजिश, सपा इस मुद्दे पर संसद के बाद सड़क पर उतरेगी: अखिलेश यादव

SIR भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत की है साजिश, सपा इस...