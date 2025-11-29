अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के लिए गोरखपुर आ रहा : सीएम योगी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गीडा के 36वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा, अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के लिए गोरखपुर आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आ रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) के 36वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन धरा जनपद गोरखपुर में ₹408 करोड़ लागत की 114 निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया।

इस अवसर पर ट्रेड शो व प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन करने के साथ ही ₹6,139 करोड़ की निवेश परियोजनाओं के लिए 115 औद्योगिक इकाइयों हेतु भूखंडों के आवंटन-पत्रों का वितरण भी हुआ। उन्होंने कहा कि, गीडा के स्थापना के साथ ही इसपर कुछ बीमारियों ने हमला कर दिया। 1998 तक यहां गतिविधियां शून्य रहीं। धरना प्रदर्शन होते रहते थे, गोलियां चलती थीं। सरकार इसपर ध्यान नहीं देती थी। गोरखपुर में इंसेफलाइटिस की बीमारी बच्चों को कहर बनकर निगल रही थी। आज हम नए बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश आगे है।

डबल इंजन की सरकार के बाद यूपी में 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। इसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया गया। गुंडागर्दी नहीं, गुंडा टैक्स भी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रही। यह केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाव भी है, इससे यूपी कानून के मामले में मॉडल स्टेट के रूप में उभरा।