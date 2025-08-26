NRHM के आरोपी मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी चला रहे यूपी का स्वास्थ्य विभाग, दागी डॉक्टर को बनवाने जा रहे CMO

लखनऊ। NRHM के आरोपी मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी दो दशक से यूपी का स्वास्थ्य विभाग चल रहा हैं। स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए ये हर काम करते हैं। मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी का साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी दे रहे हैं, जिसके चलते ये बसपा सरकार से लेकर आज तक CMO की ट्रांसफर-पोस्टिंग को अपना उद्योग बनाए हुए हैं। सबसे अहम बात ये है कि, ये लोग दागी डॉक्टरों को CMO बनवाते हैं और उनसे अपने मुताबिक जिलों में काम करवाकर लूट-खसोट करते हैं।

पर्दाफाश न्यूज को कुछ सीएमओ की ट्रांसफर-पोस्टिंग की जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों की माने तो मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी के इशारों पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में डॉ सुकेश गुप्ता, डॉ रंजना गौतम, डॉ दिलिप सिंह, डॉ राधा वल्भ और डॉ नन्कू राम वर्मा समेत कई अन्य को सीएमओ बनाने की तैयारी में हैं। बताया ये जा रहा है कि, इनको सीएमओ बनाए जाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से भी परमिश्न नहीं ली गयी।

मुकेश के हाथ में दवाओं की सप्लाई से लेकर हर काम

NRHM के आरोपी मुकेश श्रीवास्तव की कई फर्में हैं, जो इसके परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज है। इसकी कई फर्मों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग में धड़ल्ले से ये काम कर रहा है। दवाओं की सप्लाई से लेकर हर छोटे—बड़े काम मुकेश श्रीवास्तव की फर्मों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं, अब इसमें अंकित चौधरी का भी नाम जुड़ गया है, जो स्वास्थ्य विभाग में मुकेश के साथ मिलकर नियमों के विपरित हर काम करने में जुटा है।

प्रमुख सचिव और मंत्री को भी दिखाते हैं ठेंगा

मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के आदेशों को भी ठेंगा दिखाते हैं। सूत्रों बताते हैं कि, अक्सर ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव को बदलवाने की धमकियां भी देते हैं। यही नहीं, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मदद के कारण ये भ्रष्ट लोग आज स्वास्थ्य विभाग में दीमक की तरह घुस गए हैं।