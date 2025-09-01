मुख्यमंत्री कार्यालय में भी NRHM के घोटालेबाज मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी ने लगाई सेंध, कौन कर रहा है मदद, जांच हो तो हो खुलासा?

लखनऊ। NRHM के घोटालेबाज मुकेश श्रीवास्वत और अंकित चौधरी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी सेंध लगा दिए हैं। वहां मौजूद कोई अधिकारी इन घोटालेबाजों की मदद कर रहा है। इनकी जड़े इतनी गहरी हैं कि, इनके पास वहां पहुंचने वाली CMO ट्रांसफर की लिस्ट भी आसानी से पहुंच जा रही है। इसके बाद वो अपने करीबी डॉक्टरों का नाम लिस्ट में शामिल कराके जिलों का CMO आसानी से बनवा दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि, अगर चार CMO के ट्रांसफर होने हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय करीब एक दर्जन डॉक्टरों के नाम पहुंचते हैं, जिसकी लिस्ट इन्हें आसानी से मिल जाती है। इसके बाद मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी अपने करीबी डॉक्टरों के नाम पर टिक लगवाकर उन्हें सीएमओ बना दे रहे हैं। यही नहीं, इस रैकेट की शिकायत कई मं​त्रियों ने भी की है। उन्होंने यहां तक कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद इस मामले की जांच करें तो पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा।

तीन साल से कर रहे मदद

बताया जा रहा है कि, मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी की मदद मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे कुछ अधिकारी पिछले तीन सालों से कर रहे हैं। इसके कारण मुकेश और अंकित चौधरी का नेटवर्क स्वास्थ्य विभाग में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही ये सरकार की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं।

पर्दाफाश जल्द करेगा नामों का खुलासा

पर्दाफाश न्यूज उन अधिकारियों के नाम का भी जल्द खुलासा करेगा, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी की मदद करते हैं। इसके साथ ही ये अधिकारी ईमानदार मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की छवि को भी दागियों के लिए धूमिल करा रहे हैं।