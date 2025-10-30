NVIDIA : एनवीडिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली , बनी दुनिया की 5 ट्रिलियन डॉलर वाली पहली कंपनी

अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऐतिहासिक छलांग लगाई। इसी के साथ एनवीडिया कॉर्पोरेशन (NVIDIA Corporation) का बाजार मूल्यांकन 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। यह दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है। उल्लेखनीय है कि महज तीन महीने पहले ही Nvidia ने चार लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर यह उपलब्धि हासिल की थी, जिससे उसके तेजी से बढ़ते वर्चस्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

“नया औद्योगिक युग”

एनवीडिया की इस ऐतिहासिक छलांग के पीछे कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence – AI) के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक मांग और उसके द्वारा बनाए जा रहे उन्नत चिपसेट्स की अहम भूमिका है। कंपनी सैमसंग, नोकिया और हुंडई जैसी तकनीकी दिग्गजों (tech giants) के साथ नई साझेदारियाँ कर रही है, जिससे इसके विकास की गति और तेज़ हो रही है। सीईओ जेन्सेन हुआंग (CEO Jensen Huang) ने एआई बुलबुले की चिंताओं को खारिज करते हुए इसे “नया औद्योगिक युग” कहा।

एनवीडिया अब AI युग का प्रमुख स्टॉक है, जो निवेशक भावना में माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल से भी अधिक प्रभाव रखता है।

कंपनी का प्रदर्शन अब एआई के प्रति आशावाद का बैरोमीटर बन गया है, तथा इसका मूल्यांकन वैश्विक स्तर पर पूंजी प्रवाह को आकार दे रहा है।

एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) हैं, जिन्हें एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण और संचालन में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि AI के क्षेत्र में एनवीडिया का प्रभाव 2007 में एप्पल के पहले आईफोन लॉन्च के बाद तकनीकी जगत में आई सबसे बड़ी क्रांति जैसा है। जिस तरह आईफोन (iPhone) ने उपभोक्ता तकनीक को नया आयाम दिया, उसी तरह एनवीडिया एआई (NVIDIA AI) के भविष्य को आकार दे रही है।