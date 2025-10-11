Health Tips : हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है Oats , यहां जाने नुकसान

  1. हिन्दी समाचार
ओट्स! जिसे  हम हेल्दी मानकर खासकर नाश्ते के टाइम लेते हैं । सोचते हैं कि आज का दिन तो हेल्दी शुरू हुआ। अखबार से लेकर टीवी तक, हर जगह इसके फायदों की कहानियां सुनाई जाती हैं, क्या आप जानते हैं कि यह 'सुपरफूड' हर किसी के लिए नहीं बना है? आइये जानते हैं ओट्स से जुड़े कई नुकसान

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोग

ओट्स खुद तो ग्लूटेन-फ्री होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें ऐसी फैक्ट्रियों में प्रोसेस किया जाता है जहां गेहूं, जौ और राई भी प्रोसेस होती हैं। इस कारण उनमें ग्लूटेन की थोड़ी मात्रा मिल सकती है। अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है या आप सेलिएक रोग से पीड़ित हैं, तो ओट्स खाने से आपके पाचन तंत्र में सूजन और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या वाले लोग ओट्स के सेवन से बचें 

में फाइबर की अधिक मात्रा में पायी जाती है अगर आपका पाचन कमजोर है या आपको अक्सर गैस, कब्ज या पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं, तो ओट्स आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। ज्यादा फाइबर को पचाने में पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे ये प्रॉबलम बढ़ सकत हैं।

किडनी के मरीज

किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी ओट्स से दूरी बनानी चाहिए। ओट्स में फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आपकी किडनी कमजोर है, तो फॉस्फोरस शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है।

जिन्हें पोषक तत्वों की कमी है

ओट्स में फाइटिक एसिड नामक एक कंपाउंड होता है। यह शरीर में जाकर आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स को अवशोषित होने से रोक सकता है। अगर आप पहले ही इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप ओट्स का स्वान करने से बचें ।

अगर ब्लड शुगर रहता है अनियंत्रित

भले ही ओट्स को हेल्दी माना जाता है, लेकिन कुछ प्रकार के ओट्स (जैसे कि इंस्टेंट ओट्स) में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा, लोग अक्सर इसमें चीनी, शहद या मीठे फल मिलाकर खाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है

