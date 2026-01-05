भोजपुरी के सिंगर-एक्टर पवन सिंह के जन्मदिन पर पत्नी ज्योति ने दी बधाई, बोलीं- ‘भगवान आपकी सारी कामनाएं पूरी करें’

लखनऊ। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले सिंगर-एक्टर पवन सिंह (Pawan Singh) के 40वें जन्मदिन के मौके पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बीच अब पवन सिंह (Pawan Singh) की पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने भी एक वीडियो साझा कर पवन सिंह (Pawan Singh) को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी की है।

ज्योति सिंह ने इस अंदाज में दी बधाई

पवन सिंह (Pawan Singh) की पत्नी ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में पवन सिंह (Pawan Singh) केक काटते नजर आ रहे हैं। हालांकि, वीडियो में पवन सिंह (Pawan Singh) काफी नशे में दिख रहे हैं। वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे है। लड़खड़ाते हुए वो किसी भी तरह से केक काट रहे हैं। इस दौरान पीछे उनके फैंस और दोस्तों का शोर सुनाई दे रहा है। वीडियो में पवन की आंखें भी नशे में चढ़ी नजर आ रही हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ज्योति सिंह ने कैप्शन में लिखा है, ‘जन्मदिन मुबारक हो। भगवान आपकी सारी कामनाएं पूरी करें।’ ज्योति सिंह की इतनी सी विश अब सभी लोगों का ध्यान खींच रही है।

कोर्ट में है पवन और ज्योति के तलाक का मामला

ज्योति का पवन सिंह (Pawan Singh) को विश करना इसलिए भी लोगों का ध्यान खींच रहा है, क्योंकि दोनों का रिश्ता पिछले कुछ वक्त से सही नहीं चल रहा है। यही नहीं दोनों के बीच बात तलाक तक पहुंच चुकी है और मामला कोर्ट में है। दोनों के बीच तलाक का मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है। साल 2025 में ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने आरोप लगाया था कि पवन सिंह (Pawan Singh) अब इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते। यही नहीं ज्योति सिंह (Jyoti Singh) का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो पवन सिंह (Pawan Singh) के घर पर पहुंच गई थीं। जहां उनके पीछे पुलिस भी पहुंची थी। इस दौरान ज्योति और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके बाद पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष भी रखा था और ज्योति सिंह पर भी आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें वहां हार का सामना करना पड़ा।