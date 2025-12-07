OnePlus 13R sale discount : वनप्लस 13आर हुआ सस्ता , जानें सेल में कितना मिल रहा डिस्काउंट

OnePlus 13R sale discount : चाइनीज टेक कंपनी वनप्लस भारत में अगले हफ्ते अपना नया किफायती मॉडल OnePlus 15R लॉन्च करने वाली है।

बैटरी

वनप्लस 13आर भारत में 7,400mAh की बैटरी के साथ लॉन्च होने वाला है, जो 100W सुपरफास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। वहीं, OnePlus 15R के आने से पहले OnePlus 13R की कीमत Flipkart Buy Buy Sale में काफी कम हो गई है। वनप्लस को खरीदने के लिए यह शानदार मौका। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में।

छूट

Flipkart Buy Buy Sale में वनप्लस 13R के 12GB+256GB बेस वेरिएंट पर 15% तक की छूट मिल रही है, जिससे इस मॉडल की कीमत 44,999 रुपये से घटकर 38,235 रुपये हो गई है। इतना ही नहीं, अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, तो आपको फ्लिपकार्ट 1,250 रुपये तक का डिस्काउंट भी देगा। ऐसे में आप OnePlus 13R को आप बैंक डिस्काउंट के साथ 36,485 रुपये तक में खरीद सकते हैं।

एक्सचेंज ऑफर

OnePlus 13R को आप चाहे तो एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। किसी भी ब्रांड के स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। हालांकि, किसी-किसी में ये सुविधा नहीं मिलती। इसलिए चेक जरूर कर लें।