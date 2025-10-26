Oneplus 15 Launching Date : वनप्लस में 15 मिलेगा सबसे पावरफुल प्रोसेसर , जानें आ गई लांचिंग डेट

Oneplus 15 Launching Date : पावरफुल स्मार्टफोन वनप्लस 15 कल, यानी 27 अक्टूबर, 2025 को चीन में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह नेक्स्ट-जेन स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुए वनप्लस 13 ( रिव्यू ) का उत्तराधिकारी है। इस स्मार्टफोन में Qualcomm का सबसे लेटेस्ट और पावरफुल मोबाइल चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा हालाँकि वनप्लस ने अपने आगामी स्मार्टफोन के कई पहलुओं का खुलासा पहले ही कर दिया है, लेकिन कुछ जानकारियाँ अभी भी गुप्त हैं।

चीन में वनप्लस 15 का लॉन्च कल (27 अक्टूबर) स्थानीय समयानुसार शाम 7:00 बजे या भारतीय समयानुसार 4:30 बजे होगा। जो लोग वनप्लस 15 इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं, वे कंपनी के वीबो हैंडल पर ऐसा कर सकते हैं ।

OnePlus 15 में 7,300mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, वनप्लस 15 में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले होगा।

यह परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग और पावर एफिशिएंसी में बेहतरीन प्रदर्शन का वादा करता है, जिससे यह 4K वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और उत्पादकता जैसे ज़रूरी कामों के लिए आदर्श है। डिवाइस में एक नया Max Engine Camera System भी होगा, जिसे चीन में आंतरिक रूप से “लुमो” नाम दिया गया है। इस सिस्टम से Real-time photo processing और Dynamic Range में सुधार की उम्मीद है।