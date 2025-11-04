OpenAI ChatGPT Go :  ओपनएआई चैट जीपीटी गो अब भारत में मुफ़्त , एक साल के लिए है ऑफर

OpenAI ChatGPT Go : OpenAI ने ChatGPT Go को भारतीयों के लिए एक साल तक पूरी तरह से फ्री कर दिया है। यानी इसके लिए ChatGPT Go के सब्सक्रिप्शन के लिए एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। यूजर्स आज (3 नवंबर) से इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे लोगों के सालाना 4,788 रुपये की बजत होगी। सामान्यतः ₹ 399 प्रति माह (लगभग ₹ 4,788 वार्षिक) की कीमत वाला यह प्लान अब 4 नवंबर से बिना किसी भुगतान के एक्टिवेट किया जा सकता है। यह घोषणा कंपनी के पहले डेवडे एक्सचेंज इवेंट (Devde Exchange Event) के दौरान की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय बाजार (Indian market) में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना है।

साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया, ChatGPT Go एक भारत-विशिष्ट बजट-स्तरीय सब्सक्रिप्शन है जिसे उपयोगकर्ताओं को किफायती दामों पर उन्नत AI टूल्स तक पहुँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ChatGPT Go वर्जन में ज्यादा मेसेज लिमिट्स के साथ ही ज्यादा इमेज जेनरेशन का ऑप्शन और फाइल अपलोड करने की सुविधाएं दी गई हैं। यह अधिक व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के लिए दोगुनी मेमोरी के साथ भी आता है।

GPT-5 द्वारा संचालित, यह प्लान भारतीय भाषाओं के लिए बेहतर समर्थन, 10 गुना ज़्यादा संदेश सीमा, इमेज जनरेशन और प्रतिदिन फ़ाइल और इमेज अपलोड जैसे लाभ प्रदान करता है। यह अधिक व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के लिए दोगुनी मेमोरी के साथ भी आता है।