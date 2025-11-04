  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. OpenAI ChatGPT Go :  ओपनएआई चैट जीपीटी गो अब भारत में मुफ़्त , एक साल के लिए है ऑफर

OpenAI ChatGPT Go :  ओपनएआई चैट जीपीटी गो अब भारत में मुफ़्त , एक साल के लिए है ऑफर

OpenAI ने ChatGPT Go को भारतीयों के लिए एक साल तक पूरी तरह से फ्री कर दिया है। यानी इसके लिए ChatGPT Go के सब्सक्रिप्शन के लिए एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

OpenAI ChatGPT Go :  OpenAI ने ChatGPT Go को भारतीयों के लिए एक साल तक पूरी तरह से फ्री कर दिया है। यानी इसके लिए ChatGPT Go के सब्सक्रिप्शन के लिए एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। यूजर्स आज (3 नवंबर) से इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे लोगों के सालाना 4,788 रुपये की बजत होगी।  सामान्यतः ₹ 399 प्रति माह (लगभग ₹ 4,788 वार्षिक) की कीमत वाला यह प्लान अब 4 नवंबर से बिना किसी भुगतान के एक्टिवेट किया जा सकता है।  यह घोषणा कंपनी के पहले डेवडे एक्सचेंज इवेंट (Devde Exchange Event) के दौरान की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय बाजार (Indian market) में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना है।

पढ़ें :- Vivo Y500 Pro की लॉन्च डेट का ऐलान; 200MP HP5 प्राइमरी शूटर वाला फोन इस दिन करेगा डेब्यू

साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया, ChatGPT Go एक भारत-विशिष्ट बजट-स्तरीय सब्सक्रिप्शन है जिसे उपयोगकर्ताओं को किफायती दामों पर उन्नत AI टूल्स तक पहुँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।  ChatGPT Go वर्जन में ज्यादा मेसेज लिमिट्स के साथ ही ज्यादा इमेज जेनरेशन का ऑप्शन और फाइल अपलोड करने की सुविधाएं दी गई हैं। यह अधिक व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के लिए दोगुनी मेमोरी के साथ भी आता है।

GPT-5 द्वारा संचालित, यह प्लान भारतीय भाषाओं के लिए बेहतर समर्थन, 10 गुना ज़्यादा संदेश सीमा, इमेज जनरेशन और प्रतिदिन फ़ाइल और इमेज अपलोड जैसे लाभ प्रदान करता है। यह अधिक व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के लिए दोगुनी मेमोरी के साथ भी आता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vivo Y500 Pro की लॉन्च डेट का ऐलान; 200MP HP5 प्राइमरी शूटर वाला फोन इस दिन करेगा डेब्यू

Vivo Y500 Pro की लॉन्च डेट का ऐलान; 200MP HP5 प्राइमरी शूटर...

OpenAI ChatGPT Go :  ओपनएआई चैट जीपीटी गो अब भारत में मुफ़्त , एक साल के लिए है ऑफर

OpenAI ChatGPT Go :  ओपनएआई चैट जीपीटी गो अब भारत में मुफ़्त...

2025 Top AI Tools : 2025 के ये टॉप AI टूल्स करेंगे सारी मुश्किल आसान, व्यस्त प्रोफेशनल्स के लिए है वरदान

2025 Top AI Tools : 2025 के ये टॉप AI टूल्स करेंगे...

PUBG Upadte: बैटलग्राउंड कंसोल सर्विस अपडेट 38.2 इस दिन होगा जारी, PS5 व Xbox Series X|S में बदलाव का देगा संकेत

PUBG Upadte: बैटलग्राउंड कंसोल सर्विस अपडेट 38.2 इस दिन होगा जारी, PS5...

देश में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया बैन की PIL सुप्रीम कोर्ट में खारिज, CJI गवई ने नेपाल के Gen-Z प्रदर्शन की दिलाई याद, देखा वहां क्या हुआ?

देश में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया बैन की PIL सुप्रीम कोर्ट...

Lava Agni 4 :  इस दिन आ रहा है लावा अग्नि 4 ,  मिलेगी 7,000mAh की दमदार बैटरी और नया चिपसेट

Lava Agni 4 :  इस दिन आ रहा है लावा अग्नि 4...