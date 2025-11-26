OpenAI ने ChatGPT शॉपिंग रिसर्च टूल किया लॉन्च , बेहतरीन डील्स खोजने में करेगा मदद

  1. हिन्दी समाचार
OpenAI ने ChatGPT के लिए एक नया शॉपिंग रिसर्च फीचर लॉन्च किया है। इसका मकसद यूजर्स को सही प्रोडक्टस चुनने और best deals खोजने में मदद करना है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

ChatGPT Shopping research feature : OpenAI ने ChatGPT के लिए एक नया शॉपिंग रिसर्च फीचर लॉन्च किया है। इसका मकसद यूजर्स को सही प्रोडक्टस चुनने और best deals खोजने में मदद करना है। यह फीचर फिलहाल सभी यूजर्स के लिए दुनियाभर में जारी हो रहा है। यह टूल उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक व्यक्तिगत गाइड के माध्यम से उत्पादों को खोजने, तुलना करने और मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब users अपने बजट और जरूरतों के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं।

ChatGPT Shopping एक इंटरैक्टिव प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, जो खास तौर पर शॉपिंग संबंधित प्रश्नों के लिए GPT-5 मिनी मॉडल पर काम करता है। यह फीचर प्रोडक्ट पेज को पढ़ता है, उसकी कीमतों की जांच करता है। ये टूल सामान की स्पेसिफिकेशन और रिव्यू को देखता है।ओपनएआई ने स्पष्ट किया है कि चैट को खुदरा विक्रेताओं के साथ साझा नहीं किया जाएगा, और ये सुझाव व्यावसायिक साझेदारियों से स्वतंत्र हैं।

यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन एप्लायंसेज, ब्यूटी, फिटनेस, Outdoors & Home Improvement जैसी कैटेगरी में खास तौर पर अच्छा प्रदर्शन करता है। इसके जरिए कपड़े या एक्सेसरीज की Image Analysis से ‘लुकअलाइक’ प्रोडक्ट भी खोजे जा सकते हैं और पर्सनल गिफ्ट सुझाव भी मिलते हैं।

डील्स और ऑफर्स की जानकारी: ब्लैक फ्राइडे जैसे शॉपिंग ईवेंट्स पर सबसे अच्छे ऑफर्स, स्टूडेंट कोड, रिटेलर डील्स दिखाता है।

