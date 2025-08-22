OpenAI इस साल नई दिल्ली में खोलेगा पहला भारतीय ऑफिस; कंपनी पदों के लिए कर रही भर्ती

OpenAI first office in India: चैटजीपीटी की मूल कंपनी ओपनएआई इस साल के अंत में नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलेगी, जिससे उपयोगकर्ता संख्या के लिहाज से अपने दूसरे सबसे बड़े बाजार में उसकी पहुँच और गहरी होगी। ओपनएआई ने कहा कि उसने भारत में आधिकारिक तौर पर एक इकाई स्थापित कर ली है और एक समर्पित स्थानीय टीम की नियुक्ति शुरू कर दी है।

ओपनएआई ने एक बयान में कहा कि भारत में कार्यालय खोलना, भारत-एआई मिशन के प्रति ओपनएआई के समर्थन और भारत के लिए एआई के निर्माण हेतु सरकार के साथ साझेदारी करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट (MSFT.O) द्वारा समर्थित ओपनएआई ने शुक्रवार को रॉयटर्स के साथ साझा किए गए एक बयान में कहा कि उसने भारत में एक कानूनी इकाई के रूप में अपनी स्थापना की है और एक स्थानीय टीम की नियुक्ति शुरू कर दी है।

