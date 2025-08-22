  1. हिन्दी समाचार
  3. OpenAI इस साल नई दिल्ली में खोलेगा पहला भारतीय ऑफिस; कंपनी पदों के लिए कर रही भर्ती

OpenAI इस साल नई दिल्ली में खोलेगा पहला भारतीय ऑफिस; कंपनी पदों के लिए कर रही भर्ती

OpenAI first office in India: चैटजीपीटी की मूल कंपनी ओपनएआई इस साल के अंत में नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलेगी, जिससे उपयोगकर्ता संख्या के लिहाज से अपने दूसरे सबसे बड़े बाजार में उसकी पहुँच और गहरी होगी। ओपनएआई ने कहा कि उसने भारत में आधिकारिक तौर पर एक इकाई स्थापित कर ली है और एक समर्पित स्थानीय टीम की नियुक्ति शुरू कर दी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

ओपनएआई ने एक बयान में कहा कि भारत में कार्यालय खोलना, भारत-एआई मिशन के प्रति ओपनएआई के समर्थन और भारत के लिए एआई के निर्माण हेतु सरकार के साथ साझेदारी करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट (MSFT.O) द्वारा समर्थित ओपनएआई ने शुक्रवार को रॉयटर्स के साथ साझा किए गए एक बयान में कहा कि उसने भारत में एक कानूनी इकाई के रूप में अपनी स्थापना की है और एक स्थानीय टीम की नियुक्ति शुरू कर दी है।

ओपनएआई ने शुक्रवार को कहा कि वह इस साल के अंत में नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय स्थापित करेगा। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि चैटजीपीटी के लिए अमेरिका के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों में से एक है, और इस बाज़ार में उसके एआई टूल्स की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

