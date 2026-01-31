  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Oppo A6V और Oppo A6i+ इस दिन होंगे लॉन्च, चेक करें- स्पेक्स और कलर ऑप्शन

Oppo A6V और Oppo A6i+ इस दिन होंगे लॉन्च, चेक करें- स्पेक्स और कलर ऑप्शन

Oppo A6V and Oppo A6i+ Launching: ओप्पो ने कन्फर्म किया है कि दो नए स्मार्टफोन, Oppo A6V और Oppo A6i+, 2 फरवरी को सुबह 10 बजे चीन में लॉन्च होंगे, और उसी दिन से प्री-ऑर्डर भी शुरू हो जाएंगे। लॉन्च डेट्स कन्फर्म करने के साथ-साथ, वीबो पर पोस्ट किए गए टीज़र में दोनों के कलर ऑप्शन भी बताए गए हैं। Oppo A6V तीन कलर ऑप्शन – ग्लेशियर ब्लू, टाइटेनियम पर्पल और वाइल्डरनेस ग्रीन में आएगा, यह कन्फर्म हो गया है। जबकि Oppo A6i+ ग्लेशियर व्हाइट और चेस्टनट ब्राउन कलर ऑप्शन में आएगा, यह भी कन्फर्म हो गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Oppo A6V and Oppo A6i+ Launching: ओप्पो ने कन्फर्म किया है कि दो नए स्मार्टफोन, Oppo A6V और Oppo A6i+, 2 फरवरी को सुबह 10 बजे चीन में लॉन्च होंगे, और उसी दिन से प्री-ऑर्डर भी शुरू हो जाएंगे। लॉन्च डेट्स कन्फर्म करने के साथ-साथ, वीबो पर पोस्ट किए गए टीज़र में दोनों के कलर ऑप्शन भी बताए गए हैं। Oppo A6V तीन कलर ऑप्शन – ग्लेशियर ब्लू, टाइटेनियम पर्पल और वाइल्डरनेस ग्रीन में आएगा, यह कन्फर्म हो गया है। जबकि Oppo A6i+ ग्लेशियर व्हाइट और चेस्टनट ब्राउन कलर ऑप्शन में आएगा, यह भी कन्फर्म हो गया है।

पढ़ें :- VIDEO: महिला की मौत के बाद चार कंधा तक नहीं हुआ नसीब, शव के अंतिम संस्कार के लिए मिन्नते करती रही बेटियों, रिश्तेदार और पड़ोसी बनाए रहे दूरी

वीबो पर टीज़ किए गए Oppo A6V का डिज़ाइन Oppo A6c (चीन) जैसा दिखता है, जबकि Oppo A6i+, Oppo A6s (चीन) जैसा दिखता है। लेकिन मुझे शक है कि स्पेसिफिकेशन्स भी एक जैसे होंगे। क्योंकि Oppo ने अभी तक सिर्फ़ कलर ऑप्शन कन्फर्म किए हैं, इसलिए यह शायद 2 फरवरी को या उससे पहले और ज़्यादा डिटेल्स बताएगा।इससे पहले सामने आया था कि मॉडल नंबर “PLT140” वाला एक नया ओप्पो स्मार्टफोन TENAA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। इस लिस्टिंग से पता चला है कि इसमें 1570 × 720 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 6.75″ डिस्प्ले, 2.4GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर और पीछे की तरफ 13MP का मेन कैमरा और एक सेकेंडरी लेंस होगा जिसका ज़िक्र नहीं किया गया है, साथ ही 5MP का फ्रंट कैमरा भी होगा।

मेमोरी ऑप्शन में 6GB/12GB रैम के साथ 128GB/256GB इंटरनल स्टोरेज शामिल है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के ज़रिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। लिस्टेड डाइमेंशन 166.1 × 78.5 × 8.61mm हैं, जिसका वज़न 212 ग्राम है, और लिस्टिंग से यह भी कन्फर्म होता है कि यह एक 5G स्मार्टफोन होगा। इस स्मार्टफोन के लिए TENAA पर बताई गई बैटरी कैपेसिटी 6335mAh है। और क्योंकि TENAA सर्टिफिकेशन में सिर्फ़ मॉडल नंबर लिस्ट किया गया है, इसलिए हम अभी यह नहीं कह सकते कि यह आज अनाउंस किए गए दो स्मार्टफोन में से किसका है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Oppo A6V और Oppo A6i+ इस दिन होंगे लॉन्च, चेक करें- स्पेक्स और कलर ऑप्शन

Oppo A6V और Oppo A6i+ इस दिन होंगे लॉन्च, चेक करें- स्पेक्स...

India Internet Users 2025 : भारत के गांवों में शहरों से ज्यादा बढ़ा शॉर्ट्स का क्रेज, इंटरनेट यूजर्स की संख्या 95 करोड़ पार

India Internet Users 2025 : भारत के गांवों में शहरों से ज्यादा...

Samsung Galaxy F70 सीरीज अगले महीने भारत में होगी लॉन्च, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट लाइव

Samsung Galaxy F70 सीरीज अगले महीने भारत में होगी लॉन्च, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट...

Virat Kohli Instagram : किंग कोहली इंस्टाग्राम अकाउंट फिर चालू, अचानक गायब होने से मच गया था हड़कंप

Virat Kohli Instagram : किंग कोहली इंस्टाग्राम अकाउंट फिर चालू, अचानक गायब...

Redmi Turbo 5 Max : पावरफुल मीडियाटेक चिप्स के साथ लॉन्च हुए रेडमी टर्बो 5 मैक्स और रेडमी टर्बो 5, जानें स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Turbo 5 Max : पावरफुल मीडियाटेक चिप्स के साथ लॉन्च हुए...

Redmi Note 15 Pro launched: रेडमी नोट 15 प्रो 200MP कैमरे के साथ हुआ लॉन्च हुआ, जाने कीमत और महंगे फीचर्स

Redmi Note 15 Pro launched: रेडमी नोट 15 प्रो 200MP कैमरे के...