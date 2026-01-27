OPPO का अगले K-सीरीज़ स्मार्टफोन को भारत में जल्द होगा लॉन्च, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट लाइव

OPPO’s Next K-Series Smartphone : स्मार्टफोन ब्रांड OPPO भारतीय मार्केट में एक नया K-सीरीज़ स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट चुपचाप Flipkart पर लाइव हो गई है। माइक्रोसाइट पर टैगलाइन है “Get ready for the Next K”, जो साफ़ तौर पर इस सीरीज़ में आने वाले नए मॉडल की ओर इशारा कर रही है। इसमें यह लाइन भी है “द K सीरीज़ लेगेसी – भरोसे पर बनी। भविष्य के लिए डिज़ाइन की गई”।

माइक्रोसाइट पेज पर कई मौजूदा K-सीरीज़ मॉडल दिखाए गए हैं, जिनमें OPPO K10 (2022), OPPO K12x 5G (2024), OPPO K13x 5G (2025), OPPO K13 5G (2025), और OPPO K13 Turbo 5G (2025) शामिल हैं। चूंकि OPPO K13 और K13x पहले ही भारत में लॉन्च हो चुके हैं, इसलिए यह साफ़ नहीं है कि यह टीज़र पूरी तरह से एक नए K-सीरीज़ मॉडल की ओर इशारा कर रहा है या सिर्फ़ K13 लाइनअप में एक और नए मॉडल की ओर।

माइक्रोसाइट पर पहली टीज़र इमेज में पूरा डिवाइस नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसके बजाय फोन के पिछले डिज़ाइन का एक स्टाइलिश नियॉन आउटलाइन दिखाया गया है। इसमें दो बड़े गोल कटआउट के साथ एक पिल-शेप कैमरा आइलैंड दिखाया गया है, साथ ही टॉप गोल कटआउट के बगल में एक LED फ्लैश भी दिख रहा है। कुल मिलाकर लेआउट OPPO K13 Turbo के कैमरा डिज़ाइन जैसा दिखता है, जिसे अगस्त 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था। फिलहाल, माइक्रोसाइट पर फोन का नाम, स्पेसिफिकेशन्स या लॉन्च डेट नहीं बताई गई है, लेकिन “नेक्स्ट K” हिंट से पता चलता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ज़्यादा दूर नहीं है।