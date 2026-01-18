  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Realme P4 Power 5G गीकबेंच पर हुआ स्पॉट, चिपसेट और OS अपग्रेड के डिटेल्स आए सामने

Realme P4 Power 5G गीकबेंच पर हुआ स्पॉट, चिपसेट और OS अपग्रेड के डिटेल्स आए सामने

Realme P4 Power 5G : रियलमी ने अपने अगले P सीरीज़ स्मार्टफोन के नाम की पुष्टि कर दी है जोकि realme P4 Power 5G के नाम से आने वाला है। इसकी माइक्रोसाइट Flipkart पर पहले से ही लाइव है, और अब ब्रांड ने डिवाइस के बारे में कुछ नई डिटेल्स बताई हैं। यह स्मार्टफोन Geekbench डेटाबेस पर भी देखा गया है, जिससे और भी ज़रूरी जानकारी सामने आई है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Realme P4 Power 5G : रियलमी ने अपने अगले P सीरीज़ स्मार्टफोन के नाम की पुष्टि कर दी है जोकि realme P4 Power 5G के नाम से आने वाला है। इसकी माइक्रोसाइट Flipkart पर पहले से ही लाइव है, और अब ब्रांड ने डिवाइस के बारे में कुछ नई डिटेल्स बताई हैं। यह स्मार्टफोन Geekbench डेटाबेस पर भी देखा गया है, जिससे और भी ज़रूरी जानकारी सामने आई है।

पढ़ें :- 10001mAh की बैटरी और 12GB RAM वाला Realme फोन जल्द होगा लॉन्च, Flipkart पर माइक्रोसाइट लाइव

गीकबेंच लिस्टिंग में मॉडल नंबर RMX5107 दिखाया गया है, और यही मॉडल नंबर पहले लीक में भी सामने आया था, जिसमें Android 16, 12GB + 256GB मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन और 10,001mAh की बैटरी का खुलासा हुआ था। हालांकि इस खास लिस्टिंग में नाम का ज़िक्र नहीं है, लेकिन एक टिपस्टर ने दावा किया था कि जब यह डिवाइस इंडियन BIS सर्टिफिकेशन पर देखा गया था, तो यह realme P4 Power 5G था।

लिस्टिंग से पता चलता है कि प्रोटोटाइप ने सिंगल-कोर टेस्ट में 1,075 पॉइंट्स और मल्टी-कोर टेस्ट में 2,919 पॉइंट्स स्कोर किए। CPU जानकारी में, इसमें दो CPU क्लस्टर दिखाए गए हैं, जिसमें एक क्लस्टर में 2.60GHz पर क्लॉक किए गए 4 कोर हैं और दूसरा 2.00GHz पर चल रहा है। यह भी कन्फर्म करता है कि टेस्टिंग के समय, डिवाइस Android 16 (वर्जन नंबर “RMX5107_16.0.2.84(EX01)”) और 12GB RAM (लिस्टिंग में 11.19GB दिखाया गया है) के साथ चल रहा था।

सोर्स कोड से पता चलता है कि CPU 2563MHz पर चल रहा था और Mali-G615 MC2 GPU की मौजूदगी की भी पुष्टि करता है। हालांकि गीकबेंच सीधे तौर पर चिपसेट का नाम नहीं बताता है, लेकिन लिस्टिंग में उपलब्ध डिटेल्स को देखते हुए, यह पता चलता है कि डिवाइस MediaTek Dimensity 7400 से पावर्ड हो सकता है।

Flipkart माइक्रोसाइट के ज़रिए आने वाले Realme P4 Power 5G के बारे में नई डिटेल्स बताई हैं, जिसमें लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट और बैटरी की ड्यूरेबिलिटी पर ज़ोर दिया गया है। ब्रांड ने कन्फर्म किया है कि डिवाइस को 3 साल तक Android OS अपडेट और 4 साल तक Android सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। बैटरी हेल्थ पर खास ध्यान दिया गया है, Realme का दावा है कि 4 साल इस्तेमाल के बाद भी फोन की बैटरी हेल्थ कम से कम 80% रहेगी। अगर बैटरी हेल्थ इस लेवल से नीचे जाती है, तो लागू शर्तों के अनुसार यूज़र्स फ्री रिप्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होंगे।

पढ़ें :- 10000mAh बैटरी वाला फोन Dimensity 8500 प्रोसेसर के साथ गीकबेंच पर हुआ लिस्ट, कई स्पेक्स आए सामने

माइक्रोसाइट यह भी दावा करती है कि realme P4 Power 5G 1,650 चार्ज साइकिल तक सपोर्ट करता है, जबकि मुकाबले वाले डिवाइस में लगभग 1,200 साइकिल होते हैं। कहा जाता है कि यह टाइटन लॉन्ग-लाइफ एल्गोरिदम और 35% कम बैटरी डिग्रेडेशन रेट की वजह से संभव हुआ है।

परफॉर्मेंस और गेमिंग के बारे में और बात करें तो, कंपनी 1.5K रेजोल्यूशन विजुअल्स जैसे फीचर्स टीज़ कर रही है ताकि दुश्मन को ज़्यादा साफ़ देखा जा सके और स्मूथ गेमप्ले के लिए 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इस एक्सपीरियंस को “This is the clean kill” जैसी टैगलाइन के साथ प्रमोट किया जा रहा है। यह भी कन्फर्म किया गया है कि डिवाइस में एक अलग HyperVision+ AI चिप होगी, और इसके साथ ही, माइक्रोसाइट में यह लाइन भी शामिल है: “गेमप्ले आपको ऐसा महसूस कराएगा… Wooooah।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Realme P4 Power 5G गीकबेंच पर हुआ स्पॉट, चिपसेट और OS अपग्रेड के डिटेल्स आए सामने

Realme P4 Power 5G गीकबेंच पर हुआ स्पॉट, चिपसेट और OS अपग्रेड...

Google Pixel 10a  :  गूगल पिक्सेल 10a लॉन्च हो सकता है अगले महीने , जानें कलर ऑप्शन , फीचर्स और कीमत

Google Pixel 10a  :  गूगल पिक्सेल 10a लॉन्च हो सकता है अगले...

लॉन्च से पहले Honor Magic 8 Pro Air और Magic 8 RSR के मेन फीचर्स आए सामने, चेक करें डिटेल्स

लॉन्च से पहले Honor Magic 8 Pro Air और Magic 8 RSR...

RayBan Meta Wayfarer Gen 2 स्मार्ट ग्लास की अब भारत में बिक्री शुरू; जानें- आपके बजट में है या नहीं

RayBan Meta Wayfarer Gen 2 स्मार्ट ग्लास की अब भारत में बिक्री...

Meta Layoffs : मेटा में फिर एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों की छुट्टी, कई मेटावर्स प्रोजेक्ट हुए बंद

Meta Layoffs : मेटा में फिर एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों की...

10001mAh की बैटरी और 12GB RAM वाला Realme फोन जल्द होगा लॉन्च, Flipkart पर माइक्रोसाइट लाइव

10001mAh की बैटरी और 12GB RAM वाला Realme फोन जल्द होगा लॉन्च,...