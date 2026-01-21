Realme Buds Clip : ओपन-वियर ईयर-फिटिंग डिज़ाइन वाले रियलमी ईयरबड्स भारत में इस दिन होंगे लॉन्च, चेक करें डिटेल

Realme Buds Clip India launch date : रियलमी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि Realme Buds Clip को 29 जनवरी, 2026 को Realme P4 Power 5G के साथ लॉन्च किए जाएगा। ओपन-वियर ईयर-फिटिंग डिज़ाइन वाले ये ईयरबड्स ग्लोबली लॉन्च हो चुके हैं Realme इंडिया वेबसाइट पर होस्ट की गई माइक्रोसाइट पर लिस्टेड है, जो भारत के लिए इसके मुख्य फीचर्स की पुष्टि करता है।

Realme Buds Clip में हर ईयरबड का वज़न 5.3g है। ईयरबड्स में मेमोरी टाइटेनियम अलॉय C-ब्रिज के साथ टाइटेनियम-फिट डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि चार्जिंग केस मैट टेक्सचर फिनिश के साथ आता है जो तेल और पसीने से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ईयरबड्स दो कलर ऑप्शन में मिलते हैं: टाइटेनियम गोल्ड और टाइटेनियम ब्लैक। ईयरबड्स में 11mm डुअल-मैग्नेट लार्ज-एम्प्लीट्यूड स्पीकर ड्राइवर लगा है। इनमें रियलमी का खुद का बनाया हुआ NextBass एल्गोरिदम शामिल है, जो 85dB तक फुल-डिवाइस साउंड प्रेशर और 100% तक लो-फ्रीक्वेंसी साउंड प्रेशर बूस्ट देने का दावा करता है।

ईयरबड्स 3D स्पेशल ऑडियो और साउंड डायरेक्शनल टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये साउंडस्टेज को बेहतर बनाते हैं और साउंड लीकेज को कम करते हैं। Realme Buds Clip के बारे में दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 7 घंटे तक का प्लेबैक और चार्जिंग केस के साथ इस्तेमाल करने पर कुल 36 घंटे तक का इस्तेमाल देता है। Realme के अनुसार, बैटरी टेस्टिंग 25°C पर नॉर्मल मोड में 50% वॉल्यूम पर की गई थी।

ईयरबड्स में कॉल के लिए AI डुअल-माइक्रोफ़ोन एनवायरनमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन शामिल है, जिसे बैकग्राउंड नॉइज़ को कम करने और आवाज़ की क्लैरिटी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्मार्ट फीचर्स में NextAI द्वारा पावर्ड AI ट्रांसलेटर शामिल है, जो 30 से ज़्यादा भाषाओं के लिए रियल-टाइम ट्रांसलेशन सपोर्ट देता है, और इस फीचर के लिए realme Link ऐप की ज़रूरत होगी।

टच कंट्रोल्स सपोर्टेड हैं, जिसमें डबल-टैप एक्शन से यूज़र्स म्यूज़िक प्ले या पॉज़ कर सकते हैं और कॉल का जवाब दे सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, जबकि ट्रिपल-टैप से यूज़र्स ट्रैक स्किप कर सकते हैं और कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं। इन कंट्रोल्स को realme Link ऐप के ज़रिए कस्टमाइज़ किया जा सकता है।

कनेक्टिविटी फीचर्स में Windows 10 वर्ज़न 1803 या उससे ऊपर वाले सपोर्टेड Windows डिवाइस के साथ वन-टच पेयरिंग के लिए Swift Pair, दो कनेक्टेड डिवाइस के बीच स्विच करने के लिए Dual-Device Connection 2.0, और 45ms की अल्ट्रा-लो लेटेंसी मोड शामिल है। ईयरबड्स IP55 रेटेड हैं जो धूल और पानी से बचाने के लिए हैं, हालांकि यह प्रोटेक्शन सिर्फ़ ईयरबड्स पर लागू होता है, चार्जिंग केस पर नहीं।

जहां तक ​​उपलब्धता की बात है, लिखने के समय Flipkart पर माइक्रोसाइट अभी लाइव नहीं है। हालांकि, Realme के सामान्य सेल्स चैनलों के आधार पर, Realme Buds Clip शायद Realme India वेबसाइट और Flipkart ऑनलाइन पर उपलब्ध होंगे।