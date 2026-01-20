10001mAh बैटरी वाले Realme P4 Power की लॉन्च डेट का ऐलान, इस दिन भारत में होगी एंट्री

Realme P4 Power India Launch Date : स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने अपने Realme P4 Power के भारत में लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि कर दी है, यह स्मार्टफोन 29 जनवरी, 2025 को देश में लॉन्च होगा। इस डिवाइस को भारत के पहले ऐसे स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया जा रहा है जिसमें 10,000mAh की बड़ी बैटरी होगी। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ, Realme ने आने वाले डिवाइस के कई मुख्य स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा किया है।

रियलमी के अनुसार, Realme P4 Power 10,000mAh बैटरी वाला दुनिया का सबसे पतला और हल्का स्मार्टफोन भी होगा। Flipkart पर Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन की माइक्रोसाइट ने लॉन्च से पहले कई स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा किया है। लिस्टिंग में 10,001mAh बैटरी के साथ 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, साथ ही बाईपास चार्जिंग, बूस्ट चार्जिंग मोड (जिससे चार्जिंग स्पीड 25% तक बेहतर होने का दावा किया गया है), और 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट की जानकारी दी गई है।

Realme ने चार साल के लिए 80% बैटरी हेल्थ एश्योरेंस का भी ज़िक्र किया है, और बताया है कि अगर बैटरी हेल्थ इस लेवल से नीचे गिरती है, तो पहली सेल वाली यूनिट्स मुफ्त बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होंगी। लिस्टिंग में सिलिकॉन-कार्बन एनोड बैटरी टेक्नोलॉजी, डुअल-लेयर कोटिंग प्रोसेस, C-Pack प्रोटेक्शन बोर्ड डिज़ाइन का भी ज़िक्र है, और पेज पर दिखाए गए 1200-साइकिल वाले कंपटीटर रेफरेंस की तुलना में 1650 साइकिल तक बेहतर चार्ज साइकिल ड्यूरेबिलिटी का दावा किया गया है।

बैटरी सिस्टम को TÜV Rheinland 5-स्टार सर्टिफिकेशन भी मिला है, और ब्रांड ने यह भी दावा किया है कि यह 10,000mAh+ बैटरी वाला पहला फोन है जिसने मिलिट्री-ग्रेड शॉक टेस्ट पास किया है। माइक्रोसाइट से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि यह फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultra (5G) चिपसेट से पावर्ड होगा, जो 4nm प्रोसेस पर बना है, और इसमें पावर एफिशिएंसी में 25% सुधार का दावा किया गया है। लिस्टिंग में डुअल-चिप सेटअप का भी खुलासा हुआ है, जिसमें Dimensity 7400 SoC को एक डेडिकेटेड HyperVision+ AI चिप के साथ जोड़ा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मोशन स्मूथनेस, विज़ुअल क्लैरिटी और फ्रेम स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है।

पेज पर किए गए दावों में 300% तक शार्प रिज़ॉल्यूशन और 400% तक स्मूथ फ्रेम रेट शामिल हैं, जो नेटिव डिस्प्ले आउटपुट के बजाय AI-आधारित सुधारों से संबंधित लगते हैं। फोन BGMI के लिए 90FPS सपोर्ट के साथ लिस्टेड है, साथ ही AI चिप चालू होने पर कम पावर कंजम्पशन और बेहतर थर्मल परफॉर्मेंस का भी दावा किया गया है। यह भी कन्फर्म हो गया है कि यह Android 16 पर आधारित Realme UI 7 के साथ आएगा, और इसमें 3 बड़े OS अपग्रेड और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

डिस्प्ले डिटेल्स में 144Hz हाइपरग्लो डिस्प्ले, 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 1.07 बिलियन रंगों के लिए सपोर्ट और HDR10+ और Netflix HDR के लिए सर्टिफिकेशन शामिल हैं। पेज पर स्मूथनेस में 20% सुधार और 4D कर्व+ डिस्प्ले डिज़ाइन भी दिखाया गया है। कैमरों के लिए, लिस्टिंग में OIS के साथ 50MP Sony रियर सेंसर का ज़िक्र है। पेज पर दिखाए गए डिज़ाइन में ट्रांसव्यू डिज़ाइन नाम का सेमी-ट्रांसपेरेंट बैक है, और डिवाइस सिल्वर, ऑरेंज और ब्लू कलर ऑप्शन में दिखाया गया है।

लिस्टिंग में 219g वज़न का भी ज़िक्र है और इसमें तुलनात्मक स्लाइड शामिल हैं जो बताती हैं कि यह फ़ोन आम पावर बैंक से ज़्यादा पतला और हल्का है। Realme ने Flipkart पेज पर इंटरनल टेस्टिंग के आधार पर बैटरी एंड्योरेंस के आंकड़े भी शेयर किए हैं, जिसमें लिस्टिंग में दिखाए गए 6000mAh बेसलाइन डिवाइस की तुलना में 185.7 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक, 932.6 घंटे का स्टैंडबाय टाइम, 32.5 घंटे का YouTube प्लेबैक, 21.3 घंटे का नेविगेशन, 72.3 घंटे की कॉलिंग, या 90FPS पर 11.6 घंटे का BGMI गेमप्ले शामिल है।