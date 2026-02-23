टीम इंडिया से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बल्लेबाज होंगे बाहर, कोच ने दिया साफ संकेत

IND vs SA Match Highlights: अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 मैच में हार के बाद भारतीय टीम पर सेमी-फाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। रविवार को खेले गए इस मैच में 76 रनों से बड़ी हार का प्रमुख कारण बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन रहा है। जिसके बाद टीम मैनेजमेंट तीन आउट-ऑफ-फॉर्म बैट्समैन में से कम से कम एक को बाहर कर सकता है। हेड कोच गौतम गंभीर के अंडरस्टडी रयान टेन डोएशेट और सीतांशु कोटक ने ये संकेत दिये हैं।

दरअसल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही है। जिसमें शिवम दुबे को छोड़कर बाकी बल्लेबाज बिलकुल पूरी तरह नाकाम रहे। इस हार के बाद अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की फॉर्म को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रयान टेन डोएशेट और सीतांशु कोटक ने बताया कि इंडियन टीम मैनेजमेंट तीन आउट-ऑफ-फॉर्म बैट्समैन में से कम से कम एक को बाहर कर सकता है और टॉप-ऑर्डर में बहुत ज़्यादा लेफ्ट-हैंडर खिलाने के अपने एक ही तरीके पर फिर से सोच सकता है।

बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने इस बात पर साफ़ कहा कि टीम सच में मुश्किल में है, “अगर हेड कोच और टीम मैनेजमेंट को लगता है कि हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत है, तो हम चीज़ें अलग तरह से करेंगे। अब पक्का यह ख्याल आता है कि अगर हमें बदलना है, तो हम क्या बदलें और कैसे बदलें।” कोटक ने साफ़ तौर पर कहा, “अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए हैं जहाँ हमें सोचना होगा कि हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत है या उसी कॉम्बिनेशन के साथ बने रहने की।”

टेन डोएशेट ने थोड़ा और खुलकर कहा कि यह सच में एक “चिंता” की बात है कि टीम में कोई बैक-अप स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है और संजू सैमसन, अपने खराब फॉर्म के बावजूद, टीम में वापस आ सकते हैं। लॉजिक यह हो सकता है कि बोरियत को तोड़ने के लिए किसी राइट हैंडर को लाया जाए। टेन डोएशेट ने कहा, “आप उन लोगों के साथ रहते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्होंने पिछले 18 महीनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और शायद अब कुछ रन कम बनाए हैं? या हम संजू को लाते हैं, जो एक शानदार खिलाड़ी भी है और ज़ाहिर है कि टॉप ऑर्डर में राइट हैंडर होने से टैक्टिकल मदद मिलती है।”

बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद भारत को सेमी-फाइनल की रेस में बनें रहने के लिए अपने अगले दोनों मैच किसी भी कीमत पर जीतने होंगे। सुपर-8 के पहले मैच में हार के बाद टीम का NRR -3.800 पहुंच गया है। यानी उन्हें इसे सुधारने के लिए बड़ी जीत भी चाहिए होगी। भारत को अपना अगला मैच 26 फरवरी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है।