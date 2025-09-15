  1. हिन्दी समाचार
  2. टेलीविजन
  3. Emmy Awards 2025 : 15 साल की उम्र में जीता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एमी अवार्ड्स , जाने कौन हैं Owen Cooper

Emmy Awards 2025 : 15 साल की उम्र में जीता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एमी अवार्ड्स , जाने कौन हैं Owen Cooper

कैलिफोर्निया में लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में 77वें एमी अवार्ड्स 2025 का आयोजन हुआ। इस इवेंट में कुल 25 कैटेगिरी में अवॉर्ड दिए गए। इस अवॉर्ड शो में आइ शानदार ट्विस्ट उस वक्त आया जब 15 साल के ओवेन कूपर (Owen Cooper) को लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या टीवी मूवी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवॉर्ड मिला। बता दें कि ओवेन कूपर अब तक के सबसे कम उम्र के एमी अवार्ड विनर बन गए हैं। उन्हें ये अवॉर्ड नेटफ्लिक्स के हिट ड्रामा ‘एडोलसेंस’ में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मिला है। आइए जानते हैं कि ओवेन कूपर कौन है?

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कैलिफोर्निया में लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में 77वें एमी अवार्ड्स 2025 का आयोजन हुआ। इस इवेंट में कुल 25 कैटेगिरी में अवॉर्ड दिए गए। इस अवॉर्ड शो में आइ शानदार ट्विस्ट उस वक्त आया जब 15 साल के ओवेन कूपर (Owen Cooper) को लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या टीवी मूवी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवॉर्ड मिला। बता दें कि ओवेन कूपर अब तक के सबसे कम उम्र के एमी अवार्ड विनर बन गए हैं। उन्हें ये अवॉर्ड नेटफ्लिक्स के हिट ड्रामा ‘एडोलसेंस’ में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मिला है। आइए जानते हैं कि ओवेन कूपर कौन है?

पढ़ें :- Bigg Boss 19 : बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बिग बॉस को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा,बोली- मैं किसी लड़के के साथ बिस्तर पर…

अवॉर्ड जीतने पर क्या बोले ओवेन कूपर?

एमी अवॉर्ड जीतने के बाद ओवेन कूपर स्पीच देते हुए कहा कि जब उन्होंने कुछ साल पहले ड्रामा क्लास शुरू की थी, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस मुकाम तक पहुंचेंगे । उन्होंने कहा कि आज की रात साबित करती है कि अगर आप अपना ध्यान काम पर रखें और अपने डर को दूर भगाएं, तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। 3 साल पहले मैं कुछ भी नहीं था।

ओवेन कूपर ने तोड़ा रिकॉर्ड

सिर्फ इतना ही नहीं, ओवेन कूपर ने ये अवॉर्ड जीतते हुए सालों पुराने 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने पहला रिकॉर्ड स्कॉट जैकोबी का तोड़ा, जिन्होंने 1973 में 16 साल की उम्र में एमी अवॉर्ड जीता था। दूसरा रिकॉर्ड माइकल ए. गोर्जियन का तोड़ा, जिन्होंने साल 1994 में 23 साल की उम्र में जीत हासिल की थी।

पढ़ें :- Bigg Boss 19: कुनिका के कारण शहबाज और अभिषेक में हुआ मारपीट , किचन के Responsibilityको लेकर आगबबूला हुए अमाल

कौन हैं ओवेन कूपर?

ओवेन कूपर का जन्म इंग्लैंड के वारिंगटन में हुआ था। ओवेन की मां एक केयरटेकर थीं और उनके पिता आईटी में काम करते हैं। ओवेन के दो भाई हैं। एक्टिंग की पढ़ाई करने से पहले वह एक फुटबॉलर बनना चाहते थे। उन्हें साल 2012 में आई ‘द इम्पॉसिबल’ में टॉम हॉलैंड का काम देखने के बाद एक्टिंग करने की प्रेरणा मिली थी।

 

 

पढ़ें :- 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ट्रेलर रिलीज , इस दिन आएगी फिल्म
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigg Boss 19 : बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बिग बॉस को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा,बोली- मैं किसी लड़के के साथ बिस्तर पर…

Bigg Boss 19 : बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बिग बॉस को लेकर किया...

Bigg Boss 19: कुनिका के कारण शहबाज और अभिषेक में हुआ मारपीट , किचन के Responsibilityको लेकर आगबबूला हुए अमाल

Bigg Boss 19: कुनिका के कारण शहबाज और अभिषेक में हुआ मारपीट...

Emmy Awards 2025 : 15 साल की उम्र में जीता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एमी अवार्ड्स , जाने कौन हैं Owen Cooper

Emmy Awards 2025 : 15 साल की उम्र में जीता बेस्ट सपोर्टिंग...

दबंग अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 15 साल के बच्चे के लिए मांगा सपोर्ट

दबंग अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 15 साल...

Bigg Boss 19: ''100 बार फ्रिज बंद चालू करवाती और .... अर्शी खान ने तान्या मित्तल को दिया ये सुझाव

Bigg Boss 19: ''100 बार फ्रिज बंद चालू करवाती और .... अर्शी...

Panchayat Season 5: क्या आप भी हैं ‘पंचायत’ के सीजन 5 के लिए बेक़रार, तो यहां जाने रिलीज डेट

Panchayat Season 5: क्या आप भी हैं ‘पंचायत’ के सीजन 5 के...