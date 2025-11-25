International Emmy Awards 2025: कौन बना बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस? देखें पूरी विनर लिस्ट

  1. हिन्दी समाचार
न्यूयॉर्क के हिल्टन मिडटाउन में आज एमी अवार्ड का आयोजन किया गया। ये अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित अवॉर्ड शो में से एक है। इसमें भारत से लेकर स्पेन, साउथ कोरिया, यूके, लैटिन अमेरिका और कई देशों के एक्टर्स, फिल्ममेकर्स और प्रोड्यूसर्स शामिल हुए। इसके साथ ही 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 के विनर्स के नाम भी ऐलान कर दिया गया है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एमी अवॉर्ड्स 2025 में भारत के हाथ खाली

हिल्टन मिडटाउन में आयोजित इस इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 शो में कई स्टार्स ने अपनी मौजूदगी से रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाने का काम किया है. इस बार भारत इस अवॉर्ड शो में कोई पुरस्कार जीतने में असफल रहा. भारत से 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ को दो नॉमिनेशन मिले थे, जहां दिलजीत दोसांझ को बेस्ट एक्टर और फिल्म को बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज के लिए नॉमिनेशन मिला था.

53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 विनर्स पर एक नजर डालें:-

  • आर्ट प्रोग्रामिंग अवॉर्ड: रयुइची सकामोटो (लास्ट डेज)
  • बेस्ट एक्टर: ओरिओल प्ला (आई, एडिक्ट)
  • बेस्ट एक्ट्रेस: अन्ना मैक्सवेल मार्टिन (अंटिल आई किल यू)
  • बेस्ट शॉर्ट-फॉर्म सीरीज: ला मीडियाट्राइस (द मेडिएटर)
  • बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज: लॉस्ट बॉयज एंड फेयरीज़
  • करन्ट अफेयर एमी पुरस्कार: (डिस्पैचेस: किल जोन, इनसाइड गाजा)
  • इंटरनेशनल एमी फॉर न्यूज: गाजा, जीवन की खोज
  • बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री- इट्स ऑल ओवर- द किस दैट चेंज्ड द स्पैनिश फुटबॉल
  • बेस्ट नॉन-स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट: हीरोज- डेनमार्क में शाओलिन
  • इंटरनेशनल एमी फॉर ड्रामा सीरीज: राइवल्स
  • बेस्ट किड्स एनिमेशन: ब्लूई
  • इंटरनेशनल एमी फॉर किड्स: लाइव-एक्शन: फॉलन
  • इंटरनेशनल एमी फॉर कॉमेडी: लुडविग
  • इंटरनेशनल एमी फॉर डॉक्यूमेंट्री: हेल जम्पर
  • इंटरनेशनल एमी फॉर टेलीनोवेला: द गुड एंड द बैड

 

