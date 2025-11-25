International Emmy Awards 2025: कौन बना बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस? देखें पूरी विनर लिस्ट

न्यूयॉर्क के हिल्टन मिडटाउन में आज एमी अवार्ड का आयोजन किया गया। ये अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित अवॉर्ड शो में से एक है। इसमें भारत से लेकर स्पेन, साउथ कोरिया, यूके, लैटिन अमेरिका और कई देशों के एक्टर्स, फिल्ममेकर्स और प्रोड्यूसर्स शामिल हुए। इसके साथ ही 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 के विनर्स के नाम भी ऐलान कर दिया गया है।

एमी अवॉर्ड्स 2025 में भारत के हाथ खाली

हिल्टन मिडटाउन में आयोजित इस इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 शो में कई स्टार्स ने अपनी मौजूदगी से रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाने का काम किया है. इस बार भारत इस अवॉर्ड शो में कोई पुरस्कार जीतने में असफल रहा. भारत से 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ को दो नॉमिनेशन मिले थे, जहां दिलजीत दोसांझ को बेस्ट एक्टर और फिल्म को बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज के लिए नॉमिनेशन मिला था.

53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 विनर्स पर एक नजर डालें:-