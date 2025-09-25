  1. हिन्दी समाचार
  3. भारत-पाक मैच पर दिलजीत दोसांझ ने दिया बयान , पहलगाम हमले के बीच सरदार जी 3 को लेकर हुआ था विवाद

फेमस पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार दिलजीत दोसांझ ने पहलगाम आतंकी हमले और अपनी फिल्म ‘सरदारजी 3’ को लेकर हुए विवाद पर चुप्पी  तोड़ी है। वहीं  सिंगर ने भारत  पाकिस्तान के मैच पर खुलकर बात किये हैं। दिलजीत ने कहा कि उनकी फिल्म ‘सरदारजी 3’ की शूटिंग आतंकी हमले से पहले हुई थी और अब दोनों देशों के बीच मैच चल रहा है। आइए जानते हैं की दिलजीत ने इस मामले  पर क्या कुछ कहा  है

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

मलेशिया कॉन्सर्ट में बोले दिलजीत

दिलजीत दोसांझ ने मलेशिया में अपने कॉन्सर्ट के दौरान पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हनिया आमिर के साथ फिल्म ‘सरदारजी 3’ के विवाद पर बात की. इस कॉन्सर्ट के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो में दिलजीत भारत के तिरंगे को सलामी देते हुए दिखाई दिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘ये मेरे देश का झंडा है। हमें हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए.’ इसके बाद दिलजीत कहते हैं कि उन्हें लोगों से एक बात कहने की इजाजत चाहिए.

सरदारजी 3 की शूटिंग

वहीं दूसरी वीडियो में दिलजीत कहते हैं कि जब फरवरी में उनकी फिल्म सरदारजी 3 की शूटिंग चल रही थी, तब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेले जा रहे थे. उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ. इस दौरान दिलजीत ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताते हुए कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए. उस समय भी और अब भी हम यही कह रहे हैं कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस फर्क इतना है कि मेरी फिल्म हमले से पहले शूट हुई थी और मैच हमले के बाद खेला गया।

कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकते

इसके बाद दिलजीत ने इंडियन मीडिया की भी आलोचना करते हुए कहा कि ‘नेशनल मीडिया ने मुझे देश विरोधी दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पंजाबी और सिख समुदाय कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकते.’

दिलजीत के पास हैं आरोपों के कई जवाब

दिलजीत ने आगे कहा कि उनके पास सभी आरोपों के कई जवाब हैं, लेकिन फिर भी वह चुप हैं। उन्होंने कहा कि ‘मैंने सब कुछ अपने अंदर ही दबाए रखा और कुछ नहीं बोला. मेरे पास सभी आरोपों के कई जवाब हैं। मैंने जिंदगी से यही सीखा है कि कोई भी आपको कुछ भी कहे, उस जहर को अपने अंदर नहीं लेना चाहिए। अब मैं वो बकवास नहीं करना चाहता.’

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
