Pakistan by-elections : पाकिस्तान में इमरान खान की पीटीआई करेगी उपचुनावों का बहिष्कार

Pakistan by-elections : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए आगामी उपचुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। खबरों के अनुसार, यह फैसला पार्टी की राजनीतिक समिति ने लिया है, जिसने अदियाला जेल में अपनी कानूनी टीम के साथ बैठक के बाद खान के सुझावों पर विचार करने के लिए बैठक की। खान का संदेश उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया को दिया, जिन्होंने जेल में उनसे मुलाकात भी की थी। खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं को 9 मई, 2023 के दंगों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले महीने राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं की कई सीटें खाली हो गई थीं।

पीटीआई के सूचना सचिव शेख वक्कास अकरम ने सोशल मीडिया पर यह भी पोस्ट किया था कि उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) के टिकट दिए जाएँगे ताकि उन्हें ‘स्वतंत्र’ घोषित किए जाने की संभावना से बचाया जा सके।

पिछले हफ़्ते, वर्तमान सत्तारूढ़ पाकिस्तान की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों – पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) – ने आगामी उपचुनाव संयुक्त रूप से लड़ने की घोषणा की।