  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Pakistan by-elections : पाकिस्तान में इमरान खान की पीटीआई करेगी उपचुनावों का बहिष्कार

Pakistan by-elections : पाकिस्तान में इमरान खान की पीटीआई करेगी उपचुनावों का बहिष्कार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए आगामी उपचुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Pakistan by-elections : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए आगामी उपचुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है।  खबरों के अनुसार, यह फैसला पार्टी की राजनीतिक समिति ने लिया है, जिसने अदियाला जेल में अपनी कानूनी टीम के साथ बैठक के बाद खान के सुझावों पर विचार करने के लिए बैठक की। खान का संदेश उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया को दिया, जिन्होंने जेल में उनसे मुलाकात भी की थी। खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं को 9 मई, 2023 के दंगों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले महीने राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं की कई सीटें खाली हो गई थीं।

पढ़ें :- Ganeshotsav Celebration : भारत ही नहीं, दुनिया के इन देशों में होती है गणपति बप्पा की पूजा

पीटीआई के सूचना सचिव शेख वक्कास अकरम ने सोशल मीडिया पर यह भी पोस्ट किया था कि उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) के टिकट दिए जाएँगे ताकि उन्हें ‘स्वतंत्र’ घोषित किए जाने की संभावना से बचाया जा सके।

पिछले हफ़्ते, वर्तमान सत्तारूढ़ पाकिस्तान की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों – पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) – ने आगामी उपचुनाव संयुक्त रूप से लड़ने की घोषणा की।

 

पढ़ें :- लाइव डिस्कशन में अमेरिकी एक्सपर्ट ने US राष्ट्रपति को ट्रंप को Chu**ya कहा, गाली का वीडियो वायरल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pakistan by-elections : पाकिस्तान में इमरान खान की पीटीआई करेगी उपचुनावों का बहिष्कार

Pakistan by-elections : पाकिस्तान में इमरान खान की पीटीआई करेगी उपचुनावों का...

Ganeshotsav Celebration : भारत ही नहीं, दुनिया के इन देशों में होती है गणपति बप्पा की पूजा

Ganeshotsav Celebration : भारत ही नहीं, दुनिया के इन देशों में होती...

लाइव डिस्कशन में अमेरिकी एक्सपर्ट ने US राष्ट्रपति को ट्रंप को Chu**ya कहा, गाली का वीडियो वायरल

लाइव डिस्कशन में अमेरिकी एक्सपर्ट ने US राष्ट्रपति को ट्रंप को Chu**ya...

Afghanistan road accident : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम में बड़ी सड़क दुर्घटना, 25 लोगों की मौत, 27 घायल

Afghanistan road accident : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम में बड़ी...

अमेरिकी राष्ट्रपति का बिगड़ा मानसिक संतुलन! विशेषज्ञ बोले-डोनाल्ड ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के साफ दिखाई दे रहे हैं लक्षण

अमेरिकी राष्ट्रपति का बिगड़ा मानसिक संतुलन! विशेषज्ञ बोले-डोनाल्ड ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के...

'तुम्हें किसी और के लिए जीनें की जरूरत नहीं...' ChatGPT ने नाबालिग को दी सुसाइड की सलाह, OpenAI के खिलाफ केस दर्ज

'तुम्हें किसी और के लिए जीनें की जरूरत नहीं...' ChatGPT ने नाबालिग...