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पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर किया जोरदार हमला , 29 लोगों की मौत

पाकिस्तानी सेना ने रविवार रात अफगानिस्तान बॉर्डर पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान सीमा (Pakistan-Afghanistan border) पर ज़मीनी ऑपरेशन (Ground operation) में 29 लड़ाके मारे गए।

By अनूप कुमार 
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Pakistan-Afghanistan border attack :  पाकिस्तानी सेना ने रविवार रात अफगानिस्तान बॉर्डर पर जोरदार हमला किया। पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान सीमा (Pakistan-Afghanistan border) पर ज़मीनी ऑपरेशन (Ground operation) में 29 लड़ाके मारे गए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार (Information Minister Attaullah Tarar) ने कहा कि यह ऑपरेशन देश भर में हथियारबंद समूहों (armed groups) द्वारा किए गए कई हमलों के जवाब में शुरू किया गया था।

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तारार ने ‘X’ पर पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान (Eastern Afghanistan) के तीन प्रांतों—पक्तिया, पक्तिका और कुनार—का ज़िक्र करते हुए कहा, “सटीक हमलों (precision strikes) के दौरान इन तीन जगहों पर मौजूद ठिकानों को नष्ट कर दिया गया।”

अफ़ग़ान तालिबान सरकार के उप-प्रवक्ता हमदुल्लाह फ़ितरत (Deputy Spokesperson Hamdullah Fitrat) ने कहा कि पाकिस्तान के हमलों में कम से कम 36 आम नागरिक मारे गए और 163 अन्य घायल हो गए। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों में तेज़ी आई है।

अधिकारियों ने ज़्यादातर हिंसा के लिए पाकिस्तान तालिबान (जिसे TTP के नाम से जाना जाता है) और उससे जुड़े हथियारबंद समूहों (armed groups) को ज़िम्मेदार ठहराया है।

पाकिस्तानी तालिबान से अलग हुए गुट जमात-उल-अहरार ने शनिवार रात एक बयान में कराची हमले की जिम्मेदारी ली। तरार ने कहा कि अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान के नए ऑपरेशन में पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों और सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया गया।

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