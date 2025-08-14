  1. हिन्दी समाचार
  अपनी विफलता छुपाने के लिए पाकिस्तान करता है भारत विरोधी बयानबाजी

अपनी विफलता छुपाने के लिए पाकिस्तान करता है भारत विरोधी बयानबाजी

नई दिल्ली। पाकिस्तान लगातार भारत को धमकी दे रहा है। कभी परमाणु मारने की धमकी देता है तो कभी अर्थव्यवस्था चौपट करने की। भारत द्धारा सिंधु जल संधी खत्म करने के बाद पाकिस्तान भारत विरोधी बयान बाजी कर रहा है। गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी विफलता छुपाने के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है।

विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिय है कि पाकिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार का दुस्साहस किया जाता है, तो उसे दर्दनाक परिणाम झेलने होंगे। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा भारत के विरुद्ध जारी लापरवाह, युद्धोन्मादी और घृणास्पद टिप्पणियों के बारे में रिपोर्ट देखी हैं। पाकिस्तान ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बार-बार भारत विरोधी बयानबाजी करना पाकिस्तानी नेतृत्व की सर्वविदित कार्यप्रणाली है।

पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है गंभीर परिणाम

गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी पर संयम बरतने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि किसी भी दुस्साहस के दर्दनाक परिणाम होंगे, जैसा कि हाल ही में देखने को मिला।

