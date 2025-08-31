Pakistan :  PTI ने पंजाब bypolls से पूरी तरह हटने का दिया आदेश , बहिष्कार का रुख दोहराया

Pakistan : पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पंजाब प्रांत में आगामी उपचुनावों का बहिष्कार करेगी। पार्टी ने सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पंजाब प्रांत में आगामी उपचुनावों का बहिष्कार करने के अपने फैसले का पूरी तरह से पालन करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। खबरों के अनुसार, PTI ने अपने सभी उम्मीदवारों को तुरंत अपने नामांकन पत्र वापस लेने का निर्देश दिया है।

पार्टी ने पीटीआई संस्थापक इमरान खान के निर्देशों के अनुरूप, पंजाब उपचुनावों में अपनी पूर्ण गैर-भागीदारी (complete non-participation) दोहराई। हालांकि पार्टी ने पहले लाहौर में देश की नेशनल असेंबली (एनए)-129 सीट के लिए चुनाव लड़ने पर विचार किया था, जो वरिष्ठ राजनेता मियां मुहम्मद अजहर की मृत्यु के बाद खाली हुई थी, लेकिन उनके बेटे हम्माद अजहर ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है।

इसके अलावा, इमरान खान द्वारा संसदीय भूमिकाओं से इस्तीफे की मांग के बाद, पीटीआई के जुनैद अकबर ने लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष पद से तथा ऊर्जा पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति से इस्तीफा दे दिया।