Pakistan Punjab Flood : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से 30 लोगों की मौत ,  हजारों गांव जलमग्न

  पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों में आई "ऐतिहासिक बाढ़" के कारण भारी तबाही मचने से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Pakistan Punjab Flood :  पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों में आई “ऐतिहासिक बाढ़” के कारण भारी तबाही मचने से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। खबरों के अनुसार, जलप्रलय के बाद अधिकारियों को शहरों को बाढ़ से बचाने के लिए विस्फोटक तैनात करने और तटबंधों को तोड़ने पड़े हैं। पंजाब प्रांत के प्रमुख शहरों में शनिवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।  2 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान है, जिससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका है।

पाकिस्तान का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत, पंजाब लगभग एक हफ्ते से भीषण बाढ़ की चपेट में है और सिखों के पवित्र स्थल करतारपुर सहित पूरे प्रांत में कम से कम 1,700 गाँव जलमग्न हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ndma) के अनुसार, 26 जून को देश में मानसून की शुरुआत और बाढ़ के बाद से मानसून से संबंधित घटनाओं में लगभग 842 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब (Mariyam Aurangzeb) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रांत में बाढ़ के कारण कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। मरियम ने कहा, “बाढ़ के कारण पंजाब में लगभग 15 लाख लोग बेघर हो गए और पिछले दो-तीन दिनों में बाढ़ के पानी में फंसे लगभग पांच लाख लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।”

प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) के अनुसार, प्रांत के मंडी बहाउद्दीन, चिनिओट और झांग सहित विभिन्न क्षेत्रों में विस्फोटकों का उपयोग करके कम से कम सात तटबंधों को तोड़ा गया।

