  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली रेप के आरोप में इंग्लैंड में गिरफ्तार, पुलिस ने किया पासपोर्ट जब्त

पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली रेप के आरोप में इंग्लैंड में गिरफ्तार, पुलिस ने किया पासपोर्ट जब्त

Pakistani cricketer arrested on rape charges: पाकिस्‍तान के युवा बल्‍लेबाज हैदर अली बलात्‍कार के आरोप में इंग्‍लैंड में गिरफ्तार हो गए हैं। यह घटना पाकिस्‍तान शाहीन के हाल ही में संपन्‍न इंग्‍लैंड दौरे के दौरान की है। 24 वर्षीय हैदर पाकिस्‍तान ए टीम का हिस्‍सा हैं। इस मामले में एक्शन लेते हुए पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज को जांच पूरी होने तक अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Pakistani cricketer arrested on rape charges: पाकिस्‍तान के युवा बल्‍लेबाज हैदर अली बलात्‍कार के आरोप में इंग्‍लैंड में गिरफ्तार हो गए हैं। यह घटना पाकिस्‍तान शाहीन के हाल ही में संपन्‍न इंग्‍लैंड दौरे के दौरान की है। 24 वर्षीय हैदर पाकिस्‍तान ए टीम का हिस्‍सा हैं। इस मामले में एक्शन लेते हुए पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज को जांच पूरी होने तक अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया है।

पढ़ें :- Ind vs Eng: इंग्लैंड ने की अच्छी शुरूआत, दूसरे दिन भारतीय टीम 224 रन पर ही सिमटी

ग्रेटर मैनचेस्‍टर पुलिस ने सोमवार को पाकिस्‍तान के युवा बल्‍लेबाज हैदर अली के खिलाफ बलात्‍कार की रिपोर्ट प्राप्‍त करने की पुष्टि की है। पुलिस ने कहा, “हमने 24 साल के शख्‍स को गिरफ्तार किया है। यह आरोप है कि मैनचेस्‍टर के परिसर में 23 जुलाई 2025 को घटना हुई थी। शख्‍स इस समय जमानत पर है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच होगी।” टेलीकॉम एशिया स्‍पोर्ट्स के मुताबिक, ‘हैदर को बेकेनहम ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया, जहां शाहीन एमसीएसएसी के खिलाफ मुकाबला खेल रहे थे।’

इंग्‍लैंड में पुलिस ने जांच के इस चरण में संदेह के घेरे के कारण क्रिकेटर का नाम नहीं लिया। सूत्रों की माने तो यह पाकिस्‍तानी मूल की लड़की के खिलाफ बलात्‍कार का मामला है। जानकारी मिली है कि हैदर अली को जमानत पर रिहा करने से पहले उनका पासपोर्ट जब्‍त कर लिया गया है। वहीं, पीसीबी का कहना है कि उन्हें इस मामले और जांच के बारे में जानकारी दी गयी है। बोर्ड ने हैदर को जांच पूरी होने तक निलंबित किया। इंग्‍लैंड में वह अपनी खुद की कार्यवाही करेंगे।

बता दें कि पाकिस्‍तान शाहीन टीम का इंग्‍लैंड दौरा 17 जुलाई से शुरू हुआ था और 6 अगस्‍त को समाप्‍त हुआ है। इस दौरान टीम ने 2 तीन दिवसीय मुकाबले और वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। कप्‍तान सउद शकील और हैदर के अलावा अधिकांश खिलाड़ी घर लौट चुके हैं। हैदर अली भी इस टीम का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने 2020 में अपने अंतरराष्‍ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उन्‍होंने दो वनडे और 35 टी20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्‍तान का प्रतिनिधित्‍व किया।

पढ़ें :- IND vs ENG Live Update: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत की प्लेइंग इलेवन में चार बड़े बदलाव
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली रेप के आरोप में इंग्लैंड में गिरफ्तार, पुलिस ने किया पासपोर्ट जब्त

पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली रेप के आरोप में इंग्लैंड में गिरफ्तार, पुलिस...

संजू सैमसन अब RR के लिए किसी भी कीमत पर नहीं चाहते खेलना! पर फ्रेंचाइजी रिलीज करने को तैयार नहीं

संजू सैमसन अब RR के लिए किसी भी कीमत पर नहीं चाहते...

भारत की अटैकिंग बॉलिंग से घबराए गए थे क्रिस वोक्स, बोले- भगवान का शुक्र है, मुझे 90mph की रफ़्तार वाली बाउंसर का सामना नहीं करना पड़ा

भारत की अटैकिंग बॉलिंग से घबराए गए थे क्रिस वोक्स, बोले- भगवान...

हसीन जहां का फूटा गुस्सा, बोलीं- रेपिस्ट क्रिमनल का हाफ एनकाउंटर क्यों? इनका फुल एनकाउंटर करना होगा

हसीन जहां का फूटा गुस्सा, बोलीं- रेपिस्ट क्रिमनल का हाफ एनकाउंटर क्यों?...

ICC Test Rankings : सिराज-प्रसिद्ध की दमदार छलांग, यशस्वी जायसवाल की टॉप-5 में वापसी, कप्तान शुभमन गिल को नुकसान

ICC Test Rankings : सिराज-प्रसिद्ध की दमदार छलांग, यशस्वी जायसवाल की टॉप-5...

एशिया कप 2025 के लिए प्रीलिमिनरी स्क्वाड की घोषणा; बोर्ड ने इस प्लेयर को बनाया कप्तान

एशिया कप 2025 के लिए प्रीलिमिनरी स्क्वाड की घोषणा; बोर्ड ने इस...