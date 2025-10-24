पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बड़ा ऑपरेशन, TTP के आठ आतंकी मारे और पांच हुए घायल

पाकिस्तान (Pakistan) के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत (Khyber Pakhtunkhwa Province) स्थित लक्की मरवत जिले के वांडा शेख अल्लाह इलाके में शुक्रवार को इंटेलीजेंस की एक सूचना पर सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के दौरान 8 TTP आंतकियों के मारे जाने की सूचना है।
नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत (Khyber Pakhtunkhwa Province) स्थित लक्की मरवत जिले के वांडा शेख अल्लाह इलाके में शुक्रवार को इंटेलीजेंस की एक सूचना पर सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के दौरान 8 TTP आंतकियों के मारे जाने की सूचना है। वहीं कई घायल बताए जा रहैं हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के 8 आतंकवादी मारे गए हैं और 5 अन्य घायल हो गए हैं।