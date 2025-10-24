  1. हिन्दी समाचार
  3. पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बड़ा ऑपरेशन, TTP के आठ आतंकी मारे और पांच हुए घायल

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत (Khyber Pakhtunkhwa Province) स्थित लक्की मरवत जिले के वांडा शेख अल्लाह इलाके में शुक्रवार को इंटेलीजेंस की एक सूचना पर सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के दौरान 8 TTP आंतकियों के मारे जाने की सूचना है। वहीं कई घायल बताए जा रहैं हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के 8 आतंकवादी मारे गए हैं और 5 अन्य घायल हो गए हैं।

पढ़ें :- पाकिस्तान ने भारत पर लगाए थे युद्ध में अफगानिस्तान की मदद करने का आरोप, तालिबान सरकार ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

