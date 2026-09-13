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इंडोनेशिया में 240 से ज्यादा लोगों को ले जा रहा यात्री जहाज लापता, तलाश जारी

Indonesian passenger ship missing : इंडोनेशिया में एक यात्री जहाज़ अचानक लापता हो गया। जहाज पर 240 लोग सवार थे और संपर्क टूटने के बाद उसकी तलाश जारी है। रविवार को इंडोनेशियाई बचाव दल ने एक यात्री जहाज़ की तलाश का अभियान शुरू किया। यह जहाज़ पूर्वी जावा से बोर्नियो द्वीप पर स्थित दक्षिण कालीमंतन प्रांत जा रहा था, तभी जावा सागर में इसका संपर्क टूट गया।

By Abhimanyu 
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Indonesian passenger ship missing : इंडोनेशिया में एक यात्री जहाज़ अचानक लापता हो गया। जहाज पर 240 लोग सवार थे और संपर्क टूटने के बाद उसकी तलाश जारी है। रविवार को इंडोनेशियाई बचाव दल ने एक यात्री जहाज़ की तलाश का अभियान शुरू किया। यह जहाज़ पूर्वी जावा से बोर्नियो द्वीप पर स्थित दक्षिण कालीमंतन प्रांत जा रहा था, तभी जावा सागर में इसका संपर्क टूट गया।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बोर्नियो द्वीप पर स्थित दक्षिण कालीमंतन के बंजरमासिन शहर में मौजूद सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस ने बताया कि उन्हें रविवार तड़के करीब 2 बजे ‘वर्गो ट्रांसपोर्ट 8’ जहाज़ से संपर्क टूटने के दो घंटे बाद इसकी सूचना मिली। यह जहाज़ पूर्वी जावा प्रांत के इंडोनेशिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सुराबाया से बंजरमासिन के लिए निकला था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जहाज़ की आखिरी ज्ञात स्थिति जावा सागर में थी, जो बंजरमासिन के एक घाट से लगभग 148 किलोमीटर (92 मील) दूर थी।

जहाज़ के मैनिफ़ेस्ट (यात्री सूची) के अनुसार, इसमें 241 यात्री सवार थे। किसी के हताहत होने की तुरंत कोई खबर नहीं मिली। जहाज़ के ऑपरेटर, PT Virgo Yoel Rihi ने संपर्क टूटने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जहाज़ शनिवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 10:13 बजे सुराबाया से रवाना हुआ था।इसके बाद बंजारमासिन के बसिरिह सर्च एंड रेस्क्यू पियर पर एक बचाव दल भेजा गया।

एक बचाव जहाज़ को ‘Virgo Transport 8’ की आखिरी ज्ञात संभावित जगह की ओर रवाना किया गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के प्रमुख आई पुतु सुदायाना ने एक वीडियो ब्रीफिंग में कहा, “जहाज़ के ऑपरेटर ने खराब मौसम का सामना करने की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी।” उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी उपलब्ध कर्मचारियों और संसाधनों को जुटा रहे हैं क्योंकि जहाज में बड़ी संख्या में यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे।

उन्होंने कहा कि एजेंसी खोज अभियान में समुद्री अधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है, साथ ही इलाके में मौसम की स्थिति पर भी बारीकी से नज़र रख रही है।

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