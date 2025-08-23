मॉनसून के दूसरे फेज में यूपी के लोग भीगने को रहें तैयार, चार दिन तक जमकर बरसेंगे बादल

UP Rains Alert: मॉनसून के दूसरे फेज में भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालत बनें हुए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों से लगातार बादल फटने और भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी में 23, 24, 25 और फिर 29 अगस्त को चार दिन बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ गयी हैं क्योंकि राज्य में कई जिले पहले से ही बाढ़ की चपेट में हैं।

माैसम विभाग के अनुसार, यूपी में 23 से 25 अगस्त और 29 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। शनिवार को प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, आगरा समेत प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 59 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गयी है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने नये वेदर सिस्टम के असर से यूपी के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश के आसार हैं। 24 व 25 अगस्त को बारिश के और जोर पकड़ने के संकेत हैं।

मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, लखनऊ, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अतुल कुमार सिंह ने अगले दो दिनों तक लखनऊ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जतायी है। 24 व 25 अगस्त को लखनऊ में मध्यम से भारी बारिश की परिस्थितियां बन सकती हैं।