  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. फ्रांस में भी सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों से हुई पुलिस की झड़प, कई जगहों पर आगजनी

फ्रांस में भी सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों से हुई पुलिस की झड़प, कई जगहों पर आगजनी

नेपाल में चल रहे बवाल के बीच अब फ्रांस में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। फ्रांस में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे 'ब्लॉक एवरीथिंग' नाम दिया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब हिंसा का रूप ले लिया है। वहां पर जगह जगह पर हिंसा देखने केा मिल रही है। इन सबके बीच वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में चल रहे बवाल के बीच अब फ्रांस में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। फ्रांस में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे ‘ब्लॉक एवरीथिंग’ नाम दिया गया है।

पढ़ें :- भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई, बोले-'हमें अपने संविधान पर गर्व है', पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश का हाल देखिए...

फ्रांस में भी कई जगहों पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। कई जगहों पर हुई आगजनी के बाद वहां पर तनाव बढ़ गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कहा जा रहा है कि, प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वे देश में बार-बार प्रधानमंत्री बदले जाने को लेकर नाराज हैं।

दरअसल, प्रदर्शनकारियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि, वो अपने आंदोलन में सबकुछ ठप कर देंगे। हालंकि, आंदोलन शुरू होते ही मामला ठंडा पड़ गया लेकिन कुछ देर बाद सोशल मडिया पर हैशटैग ट्रेंड में रहा। इसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ा वहां पर भी विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया। प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद तत्काल गिरफ्तारियां की गईं।

विरोध प्रदर्शन के बीच गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलेउ का अहम बयान आया है। उन्होंने कहा कि, पश्चिमी शहर रेनेस में एक बस में आग लगा दी गई। एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचने से दक्षिण-पश्चिम में एक लाइन पर ट्रेनें अवरुद्ध हो गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे।

 

पढ़ें :- सपा कार्यालय के बाहर युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, अखिलेश यादव बोले-BJP सरकार से हताश होकर युवक ने उठाया ये कदम

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

फ्रांस में भी सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों से हुई पुलिस की झड़प, कई जगहों पर आगजनी

फ्रांस में भी सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों से हुई पुलिस की...

Israel Attack on Quatar :कतर में तबाही मचाने के बाद इज़राइल के रडार पर तुर्की ,जानें क्यों कह रहे एक्सपर्ट

Israel Attack on Quatar :कतर में तबाही मचाने के बाद इज़राइल के...

Nepal Protests : नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से लूट लिए हथियार वापसी की अपील की

Nepal Protests : नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से लूट लिए हथियार वापसी...

United State: डोनाल्ड ट्रंप ने India-US Trade Deal को लेकर दिया बड़ा बयान , शेयर मार्केट में दिखा असर

United State: डोनाल्ड ट्रंप ने India-US Trade Deal को लेकर दिया बड़ा...

Nepal Protest : नेपाल में Army ने संभाला कमान , एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट Cancel

Nepal Protest : नेपाल में Army ने संभाला कमान , एयर इंडिया...

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने भी दिया इस्तीफा!

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने भी दिया इस्तीफा!