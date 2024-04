Photo तुरंत बन जाएगी Video, जबरदस्त AI Tool हुआ लॉन्च

Higgsfield AI Diffuse App : चैटजीपीटी (ChatGPT) के आने के बाद दुनिया में तमाम टेक कंपनियां एआई पर काम कर रही हैं। जिसमें एक से बढ़कर एक एआई टूल लॉन्च किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में Higgsfield AI ने Diffuse नाम से एक नया एआई टूल को लॉन्च किया है। यह टूल फोटो से वीडियो बना सकता है।

Higgsfield AI का दावा है कि Diffuse टूल द्वारा बनाए गए वीडियो काफी हद तक वास्तविक जैसे होंगे। कंपनी ने अपने इस टूल को कई देशों में आईओएस और एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया है। Higgsfield AI ने एक्स पर इस टूल का एक डेमो वीडियो भी शेयर किया है। यह टूल किसी वीडियो के एक हिस्से को लेकर उसमें सेल्फी को एडिट करके एक अलग कैरेक्टर बना सकता है। इसके साथ प्रॉम्प्ट का भी ऑप्शन मिलेगा।

Hi! We’re Higgsfield – a Video AI company that’s democratizing social video creation to everyone.

Our game changing foundational model excels at creating personalized characters with lifelike motion – with just 1 selfie and all on mobile.

We bring any story to life. Watch👇 pic.twitter.com/b4BogCjwUF

