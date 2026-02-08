  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Pilloo Accounting AI Agent : पिल्लू अकाउंटिंग एआई एजेंट बदलेगा छोटे व्यापारियों का हिसाब-किताब, वॉयस-बेस्ड बिलिंग

Pilloo Accounting AI Agent : पिल्लू अकाउंटिंग एआई एजेंट बदलेगा छोटे व्यापारियों का हिसाब-किताब, वॉयस-बेस्ड बिलिंग

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लघु एवं मध्यम व्यवसायों के लिए भारत के पहले Voice-based billing और अकाउंटिंग एआई एजेंट के रूप में पिल्लू एआई का शुभारंभ किया गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Borderlands 4 : बॉर्डरलैंड्स 4 में जल्द ही नई कहानी,DLC और अपडेट कैलेंडर के साथ नया कैरेक्टर और दुर्लभ आइटम की वापसी  
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pilloo Accounting AI Agent : पिल्लू अकाउंटिंग एआई एजेंट बदलेगा छोटे व्यापारियों का हिसाब-किताब, वॉयस-बेस्ड बिलिंग

Pilloo Accounting AI Agent : पिल्लू अकाउंटिंग एआई एजेंट बदलेगा छोटे व्यापारियों...

Samsung Galaxy S26 सीरीज की भारत में इस दिन से शुरू होगी प्री-बुकिंग, नोट कर लें DATE

Samsung Galaxy S26 सीरीज की भारत में इस दिन से शुरू होगी...

Borderlands 4 : बॉर्डरलैंड्स 4 में जल्द ही नई कहानी,DLC और अपडेट कैलेंडर के साथ नया कैरेक्टर और दुर्लभ आइटम की वापसी  

Borderlands 4 : बॉर्डरलैंड्स 4 में जल्द ही नई कहानी,DLC और अपडेट...

Tecno Pova Curve 2 5G की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, ब्रांड ने बड़ी बैटरी मिलने के दिये संकेत

Tecno Pova Curve 2 5G की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, ब्रांड...

ASUS laptops new range : ASUS ने लॉन्च की लैपटॉप्स की नई रेंज ,  AI फीचर्स के साथ मिलेगी कमाल की बैटरी लाइफ

ASUS laptops new range : ASUS ने लॉन्च की लैपटॉप्स की नई...

50MP Sony LYT-700 OIS सेंसर के साथ iQOO 15R भारत में होगा लॉन्च, ब्रांड ने किया कंफर्म

50MP Sony LYT-700 OIS सेंसर के साथ iQOO 15R भारत में होगा...