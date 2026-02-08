Pilloo Accounting AI Agent : पिल्लू अकाउंटिंग एआई एजेंट बदलेगा छोटे व्यापारियों का हिसाब-किताब, वॉयस-बेस्ड बिलिंग

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लघु एवं मध्यम व्यवसायों के लिए भारत के पहले Voice-based billing और अकाउंटिंग एआई एजेंट के रूप में पिल्लू एआई का शुभारंभ किया गया। Pilloo AI भारत का पहला वॉयस-बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग एआई है। यह लॉन्च देश भर के उद्यमियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सुलभ, एआई-संचालित वित्तीय उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

लॉन्च कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सचिवालय में आयोजित किया गया था और इसमें सीएस विजयानंद (आईएएस), विधायक और पूर्व मंत्री प्रथिपती पुल्ला राव, मुथावरपु सुरेश और पिल्लू एआई के सह-संस्थापक राम मोहन के साथ-साथ पिल्लू एआई के निवेशक भी उपस्थित थे।

Pilloo AI एक एआई-पावर्ड बिलिंग और लेखा-जोखा प्लैटफॉर्म है, जिसे Pilloo AI प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और मझोले कारोबारियों को जटिल अकाउंटिंग सिस्टम से राहत दिलाना है। इस प्लैटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे चलाने के लिए न तो Accounting की पढ़ाई चाहिए और न ही कंप्यूटर का गहरा ज्ञान। कारोबारी बस अपनी भाषा में बोलते हैं और सिस्टम खुद-ब-खुद बिल, लेन-देन और रिपोर्ट तैयार कर देता है।

यह तकनीक फिलहाल पांच भारतीय भाषाओं को समझती है और कंपनी का दावा है कि आने वाले समय में इसे 50 से ज्यादा भाषाओं में सक्षम बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कस्बों और छोटे शहरों के दुकानदार भी बिना हिचक अपने कारोबार को डिजिटल बना सकेंगे।