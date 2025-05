PM मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर वैभव सूर्यवंशी से की मुलाकात, युवा क्रिकेटर का परिवार भी रहा मौजूद

PM Narendra Modi met young cricketer Vaibhav Suryavanshi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के उभरते हुए युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। इस मौके पर वैभव का परिवार भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। वहीं, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये 14 वर्षीय बल्लेबाज को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के काराकाट में 48,520 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात के पलों को साझा किया। उन्होंने लिखा, “पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात हुई। उनके क्रिकेट कौशल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है! उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।’

At Patna airport, met the young cricketing sensation Vaibhav Suryavanshi and his family. His cricketing skills are being admired all over the nation! My best wishes to him for his future endeavours. pic.twitter.com/pvUrbzdyU6

— Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2025